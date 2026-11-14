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لبنان

وزير الثقافة من بنوم بنه: السلام والتراث قضيتان بالغتا الأهمية بالنسبة إلى لبنان

Lebanon 24
14-11-2026 | 09:58
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وزير الثقافة من بنوم بنه: السلام والتراث قضيتان بالغتا الأهمية بالنسبة إلى لبنان
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شارك وزير الثقافة غسان سلامة، اليوم، في المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية (CMF)، الذي عُقد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وذلك في إطار مشاركته في القمة العشرين للفرنكوفونية.
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وخلال مداخلته في الاجتماع، شكر الوزير سلامة رؤساء الوفود الذين عبّروا عن دعمهم للبنان ودعوا إلى إحلال السلام فيه. كما توجّه بالشكر إلى السلطات الكمبودية على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم أعمال القمة.



وشدّد سلامة على "أهمية القرارات التي جرى اعتمادها، والمتعلقة بالسلام والتراث، وهما قضيتان بالغتا الأهمية بالنسبة إلى لبنان". وإذ ذكّر بالخسائر البشرية والنزوح الواسع النطاق والدمار الذي شهده لبنان، أكّد أن "لبنان يتطلع بشدة إلى السلام، ويعوّل على تضامن الأسرة الفرنكوفونية لمساعدته على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية".



كذلك، حذّر من "التهديدات اليومية التي تطاول التراث الثقافي والتاريخي في لبنان"، مشيراً إلى "الاعتداءات التي طالت مواقع أثرية رئيسية وتدمير قرى عريقة تعود إلى قرون مضت".



ودعا إلى "التطبيق الكامل لاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح"، مشدداً على "ضرورة أن تكون حماية التراث في البلدان التي تشهد نزاعات في صلب اهتمامات الفرنكوفونية وأولوياتها".



وعلى هامش المؤتمر الوزاري للفرنكوفونية، عقد سلامة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة.
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