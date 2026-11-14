أحمد الحريري من الصين: "المستقبل" حاضر والعودة رهن الوقت المناسب

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وألقى كلمة "تيار المستقبل" في محور "بناء الحزب وتبادل خبرات إدارة الحزب وحكم الدولة بين الصين والدول العربية"، مشيداً بحرص قيادة الحزب الشيوعي الصيني على تعميق الحوار مع الأحزاب العربية.وتوقف أحمد الحريري عند التجربة الصينية باعتبارها "تقدم دروساً ملموسة في الرؤية بعيدة المدى، والربط بين العمل الحزبي وكفاءة الإدارة، والقدرة على التجدد والتكيف مع التحولات وتوظيف التكنولوجيا والحوكمة الرقمية في خدمة الإدارة والمواطن".وإذ أشار إلى "ضرورة فهم العوامل التي أسهمت في نجاح التجربة الصينية، للاستفادة منها، وصياغة ما يتناسب مع خصوصية المجتمعات العربية"، استشهد ب"التجارب التنموية الناجحة في المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها من دول الخليج العربي، وما اعتمدته من رؤى طويلة المدى وإدارة كفوءة وانفتاح على العالم".واستعاد الحريري في سياق عرض تجربة "تيار المستقبل" مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، "الذي أعاد من خلاله إعمار بعد حرب أهلية استمرت زهاء 15 عاما"، مشدداً على أن "جوهر هذا المشروع يقوم على أن لبنان لا ينهض إلا بدولة قوية واقتصاد منتج وارتباط حي بمحيطه العربي وبالعالم".وتوقف عند المرحلة الراهنة التي يمر بها "تيار المستقبل"، في ظل تعليق عمله السياسي وعدم توليه أي مسؤولية في السلطة منذ أكثر من أربع سنوات، التزاماً بقرار رئيس ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري.وإذ أشار إلى أن "هذه المرحلة تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الحزب على البقاء حاضراً في مجتمعه حتى في غياب المشاركة في الحكم"، أكد "أن "تيار المستقبل يواصل في هذه المرحلة عمله التنظيمي والاجتماعي والإنساني، ويعيد بناء أدواته وتطوير خطابه، ويصغي إلى تطلعات المجتمع، ويقدم مقاربات واقعية للتحديات اللبنانية والإقليمية، بانتظار الوقت المناسب للعودة إلى الحياة السياسية، وفق قرار الرئيس الحريري".وشدد أن "الحروب والتحولات الإقليمية منذ عام 2023 فرضت على لبنان أثماناً باهظة نتيجة حروب لم تقررها الدولة"، مؤكداً أن "الأولوية اليوم تتمثل باستعادة الدولة دورها وقرارها، وحصرية قرار الحرب والسلم بيدها، بما يعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بها".وجدد التأكيد على "ثبات موقف تيار المستقبل لجهة أن لبنان لا يستعيد عافيته بمعزل عن محيطه العربي، ولا يستطيع بناء مستقبله بالانعزال أو الارتهان لأي مشروع إقليمي على حساب هويته ومصالحه الوطنية". ورأى أن "دعم الصين لمؤسسات الدولة اللبنانية والاستقرار والتنمية يمكن أن يترجم عملياً في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة والموانئ، ضمن مبادرات التنمية المشتركة ومجتمع المصير المشترك التي تطرحها الصين"، منوهاً ب"المواقف الصينية الداعمة للقضايا العربية، وفي مقدمها القضية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة"، ومعرباً عن تطلعه إلى "مواصلة الصين توظيف ثقلها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للدفع نحو حلول عادلة ومستدامة لأزمات المنطقة".وختم الحريري بالتشديد على أن "عالمنا اليوم يحتاج إلى انتصارات تصنعها الحكمة، لا إلى حروب يدفع ثمنها الناس. وهذه مسؤولية مشتركة أمام القوى الدولية، وفي مقدمتها الصين، بما تمتلكه من ثقل سياسي واقتصادي وقدرة على الإسهام في الاستقرار".