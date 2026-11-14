تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أحمد الحريري من الصين: "المستقبل" حاضر والعودة رهن الوقت المناسب

Lebanon 24
14-11-2026 | 09:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أحمد الحريري من الصين: المستقبل حاضر والعودة رهن الوقت المناسب
أحمد الحريري من الصين: المستقبل حاضر والعودة رهن الوقت المناسب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شارك الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري في الدورة الخامسة من مؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، التي انعقدت في مدينة سوتشو في مقاطعة جيانغسو، في جمهورية الصين الشعبية، تحت عنوان "بناء مجتمع مصير مشترك صيني عربي في ظل التغيرات غير المسبوقة: مسؤوليات الأحزاب السياسية ورسالتها".
Advertisement



وألقى كلمة "تيار المستقبل" في محور "بناء الحزب وتبادل خبرات إدارة الحزب وحكم الدولة بين الصين والدول العربية"، مشيداً بحرص قيادة الحزب الشيوعي الصيني على تعميق الحوار مع الأحزاب العربية.



وتوقف أحمد الحريري عند التجربة الصينية باعتبارها "تقدم دروساً ملموسة في الرؤية بعيدة المدى، والربط بين العمل الحزبي وكفاءة الإدارة، والقدرة على التجدد والتكيف مع التحولات وتوظيف التكنولوجيا والحوكمة الرقمية في خدمة الإدارة والمواطن".



وإذ أشار إلى "ضرورة فهم العوامل التي أسهمت في نجاح التجربة الصينية، للاستفادة منها، وصياغة ما يتناسب مع خصوصية المجتمعات العربية"، استشهد ب"التجارب التنموية الناجحة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها من دول الخليج العربي، وما اعتمدته من رؤى طويلة المدى وإدارة كفوءة وانفتاح على العالم".



واستعاد الحريري في سياق عرض تجربة "تيار المستقبل" مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، "الذي أعاد من خلاله إعمار لبنان بعد حرب أهلية استمرت زهاء 15 عاما"، مشدداً على أن "جوهر هذا المشروع يقوم على أن لبنان لا ينهض إلا بدولة قوية واقتصاد منتج وارتباط حي بمحيطه العربي وبالعالم".



وتوقف عند المرحلة الراهنة التي يمر بها "تيار المستقبل"، في ظل تعليق عمله السياسي وعدم توليه أي مسؤولية في السلطة اللبنانية منذ أكثر من أربع سنوات، التزاماً بقرار رئيس التيار ورئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري.



وإذ أشار إلى أن "هذه المرحلة تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الحزب على البقاء حاضراً في مجتمعه حتى في غياب المشاركة في الحكم"، أكد "أن "تيار المستقبل يواصل في هذه المرحلة عمله التنظيمي والاجتماعي والإنساني، ويعيد بناء أدواته وتطوير خطابه، ويصغي إلى تطلعات المجتمع، ويقدم مقاربات واقعية للتحديات اللبنانية والإقليمية، بانتظار الوقت المناسب للعودة إلى الحياة السياسية، وفق قرار الرئيس الحريري".



وشدد الحريري على أن "الحروب والتحولات الإقليمية منذ عام 2023 فرضت على لبنان أثماناً باهظة نتيجة حروب لم تقررها الدولة"، مؤكداً أن "الأولوية اليوم تتمثل باستعادة الدولة دورها وقرارها، وحصرية قرار الحرب والسلم بيدها، بما يعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي بها".



وجدد التأكيد على "ثبات موقف تيار المستقبل لجهة أن لبنان لا يستعيد عافيته بمعزل عن محيطه العربي، ولا يستطيع بناء مستقبله بالانعزال أو الارتهان لأي مشروع إقليمي على حساب هويته ومصالحه الوطنية". ورأى أن "دعم الصين لمؤسسات الدولة اللبنانية والاستقرار والتنمية يمكن أن يترجم عملياً في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة والموانئ، ضمن مبادرات التنمية المشتركة ومجتمع المصير المشترك التي تطرحها الصين"، منوهاً ب"المواقف الصينية الداعمة للقضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة"، ومعرباً عن تطلعه إلى "مواصلة الصين توظيف ثقلها السياسي والدبلوماسي والاقتصادي للدفع نحو حلول عادلة ومستدامة لأزمات المنطقة".



وختم الحريري بالتشديد على أن "عالمنا اليوم يحتاج إلى انتصارات تصنعها الحكمة، لا إلى حروب يدفع ثمنها الناس. وهذه مسؤولية مشتركة أمام القوى الدولية، وفي مقدمتها الصين، بما تمتلكه من ثقل سياسي واقتصادي وقدرة على الإسهام في الاستقرار".
مواضيع ذات صلة
جعجع: لا حاضر ولا مستقبل للبنان ولأجياله ما دام "حزب الله" العسكري والأمني موجود
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 19:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تحضيرات لمؤتمر"تيار المستقبل" والحريري يدفع باتجاه اصدار وثيقة سياسية
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 19:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
انزعاج من عودة "المستقبل"
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 19:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24
شمعون من بيت الوسط: عودة "المستقبل" ضرورة لاستعادة التوازن السياسي
lebanon 24
Lebanon24
14/11/2026 19:04:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام

الحريري على

الفلسطينية

اللبنانية

المستقبل

السعودية

الحريري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:15 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:51 | 2026-11-14
Lebanon24
11:09 | 2026-11-14
Lebanon24
11:00 | 2026-11-14
Lebanon24
10:56 | 2026-11-14
Lebanon24
10:32 | 2026-11-14
Lebanon24
10:27 | 2026-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24