لا حرب… لا تسليم سلاح… لا حوار

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من الواضح أن ثمة عوامل عدة تتضافر لتجعل الانتظار قدراً مفروضاً لا خياراً.أولها أن "اتفاق الإطار" معطّل ولا مجال عملياً لتطبيقه. فهو يفترض التزامات متبادلة لا يملك أي طرف شروط تنفيذها في هذه اللحظة، ولا يوجد وسيط قادر على فرض تنفيذه.ثانيها أن انسحاب القوات من النقاط التي لا تزال تحتلها غير وارد في المدى المنظور. فالقرار مرتبط بالصورة الحكومية التي لم تتبلور بعد في تل أبيب، وأي حكومة تتشكل ستكون أسيرة حسابات داخلية تجعل التنازل في الملف اللبناني آخر الأولويات .ثالثها أن المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل لا يبدو قابلاً للتفعيل. فجولة تامبا لم تحقق أي تقدم ملموس، وليس هناك كلام جدي عن جولة جديدة. وهكذا يجد الجنوب نفسه معلّقاً بين حرب توقفت من دون أن تنتهي، وسلام لم يبدأ ، وحالة الضياع على مختلف المستويات تزداد يوماً بعد يوم .وسط حالة الضياع هذه وهذا المشهد الضبابي يتمسك "حزب الله" بمواقفه المعلنة وغير المعلنة. السبب الأعمق ليس عسكرياً بل سياسي ونفسي، وهو انعدام الثقة بالدولة . ف"الحزب" لا يرى في الدولة ضامناً لأمنه أو لمستقبله، ولا يقبل أن يضع ما يعتبره ضمانته الوحيدة في يد مؤسسات لا يثق بها.وقد أعاد للحزب الشيخ نعيم قاسم، في كلمته قبل يومين في احتفال ذكرى الشهيد، تأكيد "اللاءات" التي يرفعها "الحزب"، وفي طليعتها رفض التخلي عن السلاح.غير أن لهذا الثبات وجهاً آخر. ف"الحزب"، على صلابة خطابه، لا يزال يمتنع عن أي تحرك عسكري، ويلتزم وقف النار من طرف واحد ؛ وهو بذلك يجمع إذن بين التصلب السياسي والانضباط الميداني، لأنه يدرك أن كلفة التصعيد باهظة وأن ظرفه لا يخدمه.والأهم أن "الحزب" لا يبدو في وارد تقديم أي تنازل ما لم تعطه طهران الضوء الأخضر. فقراره لم يعد محكوماً بالحسابات اللبنانية وحدها، بل صار جزءاً من معادلة إقليمية أوسع. ويكثف قياديو "الحزب" إطلالاتهم الإعلامية منذ ايام لتأكيد ثوابتهم من جهة، ولقطع الطريق على اي " خرق" من الداخل او من الخارج يحدث تبديلا في الاستراتيجية المعتمدة راهناً على صعيد مقاربة ما يتعلق بالخيارات الاساسية .بالتزامن ، يُطرح خيار الحوار راهناً في الأوساط السياسية بوصفه المخرج الطبيعي من الجمود. لكن قراءة هادئة لمواقف الأطراف تظهر أنه بلا حظوظ حقيقية الآن، لأسباب متراكمة :⁃ أولاً، موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي يرفض حواراً مشروطاً أو شكلياً ، فهو يريد وضوحاً في المواقف والتزاماً صريحاً بالمبادئ التي قام عليها خطاب القسم والبيان الوزاري، وفي مقدمها حصرية السلاح بيد الدولة ، وهو يرى ان حواراً بلا لا يعدو كونه تمريراً للوقت ، على رغم انه يكرر دائما ان ابواب قصر بعبدا مفتوحة لحوار صريح وبناء.⁃ ثانياً، موقف "حزب الله" الذي يعلن انه لن يصعد إلى بعبدا قبل إلغاء قرارات الحكومة المتعلقة بجناحه العسكري ، فيضع بذلك شرطاً مسبقاً يتعارض مع شرط الرئاسة، فيصبح الطرفان عالقين عند عتبة الباب نفسها: الرئاسة تطلب الالتزام قبل الحوار، و"الحزب" يطلب إلغاء القرارات قبل الحوار . ووسط هذه الدوامة تتعثر المساعي التي يقوم بها اكثر من طرف لتقريب وجهات النظر .⁃ ثالثاً، موقف "القوات اللبنانية" الذي برز موقفاً ملتبساً خلاصته أن لا فائدة من الحوار، وأن المطلوب هو تطبيق قرارات الحكومة. وهذا الموقف، مهما كانت مبرراته، يضيّق هامش الحركة السياسية ويزيد الاستقطاب، ويحوّل الحوار من مساحة جامعة إلى موضوع خلاف جديد ، وهذا ما بدأ يتفاعل على اكثر من صعيد .⁃ رابعاً، موقف الرئيس الذي يشجع حواراً ثنائياً لا طاولة حوار موسعة، لكنه لا يريد أن يضغط على "حزب الله"، أو لعله لم يعد قادراً على ممارسة هذا الضغط. وفي الحالين يفقد الحوار وسيطه الأقدر على تقريب المواقف. وكانت لافتة مواقف " الاخ الاكبر" خلال الايام الماضية والتي بدا فيها متمايزاً عن " الشقيق الأصغر" إلى درجة رفض فيها بري التعليق على الخطب المتتالية للامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم والتي حملت مواقف سلبية وحادة حيال رئاسة الجمهورية والحوار المشروط .⁃ خامساً، لا تبدو في وارد تسهيل أي تطور باتجاه الحوار، لأن "الحرس الثوري " يريد الإمساك بقرار "الحزب" واستخدامه ورقة في ملف التفاوض مع واشنطن. ومن يرى في "الحزب" ورقة تفاوض لن يشجعه على أن يصبح شريكاً في حوار داخلي يرتب أوضاعه ضمن الدولة.يقود هذا كله إلى خلاصة من ثلاثة أوجه :ألاول : عودة الحرب. لا يبدو هذا الاحتمال قائماً إلا في ذهن بنيامين نتنياهو، لكنه لا يستطيع اتخاذ قرار كهذا بمعزل عن الدعم الأميركي، وهذا الدعم غير وارد راهناً. فواشنطن ليست في وارد فتح جبهة جديدة، لا سيما وهي تدير ملفات إقليمية أخرى وتحتاج إلى هدوء نسبي في المنطقة. وما دام الضوء الأخضر الأميركي مفقوداً، تبقى الحرب خياراً مؤجلاً لا خطة جاهزة.الوجه الثاني : تسليم سلاح " حزب الله " وهو غير وارد نهائياً في المرحلة الراهنة، فلا "الحزب" في وارد القبول به، ولا الدولة تملك القدرة على فرضه بالقوة من دون المخاطرة بالسلم الأهلي، ولا الظروف الإقليمية تدفع إليه.الوجه الثالث : إطلاق الحوار . من الواضح ان لا فرص للحوار الان لأن شروط نجاحه مفقودة، وكل طرف يرى أن الحوار يجب أن يبدأ بما يريده هو قبل أي شيء آخر.في المحصلة ، يبدو لبنان أمام معادلة معلقة: لا حرب تفرض تغييراً بالنار، ولا تسليم سلاح ينهي أزمة الدولة والسلاح، ولا حوار يفتح باب التسوية. وهو وضع يمكن تحمّله زمناً، لكنه ليس مستقراً، لأن كل عام يمر بلا حل يرتب كلفته على الجنوب الذي ينتظر عودة أهله وإعماره، وعلى الاقتصاد المنهك، وعلى مؤسسات الدولة التي تحتاج إلى استعادة ثقة الداخل والخارج. وتكمنالمفارقة في أن الانتظار نفسه قد يتحول إلى عامل ضغط على الجميع. ف "الحزب" سيجد نفسه أمام بيئة تريد إعادة الإعمار ولا تستطيعها من دون الدولة. والدولة ستجد أن حصرية السلاح لا تتحقق بالقرارات وحدها. والقوى السياسية ستكتشف أن الاستقطاب لا يبني وطناً. وقد يكون هذا الإدراك المتأخر هو المدخل الوحيد إلى حوار جدي، حين يقتنع كل طرف بأن شروطه المسبقة لن تتحقق وأن الجمود أغلى ثمناً من التسوية …إلى ذلك الحين، يبقى لبنان في غرفة الانتظار، لا حرب ولا سلم ولا حوار، بانتظار ما ستحمله التطورات الإقليمية والدولية من متغيرات. ولا أفق واضحاً لما بعد هذا الانتظار حتى الآن على الاقل !