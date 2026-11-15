من الضاحية.. رسالة أمنية حاسمة

شكّلت العملية الأمنية التي نفّذتها مخابرات الجيش في منطقة المشرفية فيالضاحية الجنوبية لبيروت، قبل يومين، وضبطت خلالها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، مؤشراً إلى توجّه المؤسسة العسكرية نحو توسيع نطاق عملياتها الأمنية لتشمل مختلف المناطق اللبنانية، من دون استثناء.
وبحسب المعلومات، فإن المضبوطات التي عُثر عليها لا تندرج ضمن إطار الأسلحة الفردية العادية، بل تشمل أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر التي يمكن استخدامها في عمليات أمنية متعددة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة تخزينها والجهات التي تقف وراءها.
واللافت أن بعض المضبوطات تُشبه، من حيث طبيعتها وتنوّعها، الأسلحة التي سبق ضبطها في شقة منطقة رأس النبع في بيروت، في سياق عمليات أمنية سابقة.
وتكتسب مداهمة المشرفية أهمية إضافية بالنظر إلى أنها نُفّذت، وفق المعلومات، بصورة مفاجئة، وفي منطقة يُعدّ "حزب الله" من أبرز القوى المؤثرة فيها، من دون أن يحول ذلك دون تنفيذ العملية.
وفي هذا السياق، يمكن قراءة المداهمة باعتبارها مؤشراً إلى احتمال توسّع تحركات مخابرات الجيش لتشمل أي منطقة تتوافر فيها معلومات عن وجود أسلحة أو نشاطات مخالفة للقانون، بصرف النظر عن طبيعة النفوذ السياسي أو الحزبي فيها.