تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من الضاحية.. رسالة أمنية حاسمة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-11-2026 | 03:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
من الضاحية.. رسالة أمنية حاسمة
من الضاحية.. رسالة أمنية حاسمة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شكّلت العملية الأمنية التي نفّذتها مخابرات الجيش في منطقة المشرفية فيالضاحية الجنوبية لبيروت، قبل يومين، وضبطت خلالها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، مؤشراً إلى توجّه المؤسسة العسكرية نحو توسيع نطاق عملياتها الأمنية لتشمل مختلف المناطق اللبنانية، من دون استثناء.
Advertisement
 

وبحسب المعلومات، فإن المضبوطات التي عُثر عليها لا تندرج ضمن إطار الأسلحة الفردية العادية، بل تشمل أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر التي يمكن استخدامها في عمليات أمنية متعددة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة تخزينها والجهات التي تقف وراءها.
 

واللافت أن بعض المضبوطات تُشبه، من حيث طبيعتها وتنوّعها، الأسلحة التي سبق ضبطها في شقة منطقة رأس النبع في بيروت، في سياق عمليات أمنية سابقة.
 

وتكتسب مداهمة المشرفية أهمية إضافية بالنظر إلى أنها نُفّذت، وفق المعلومات، بصورة مفاجئة، وفي منطقة يُعدّ "حزب الله" من أبرز القوى المؤثرة فيها، من دون أن يحول ذلك دون تنفيذ العملية.


وفي هذا السياق، يمكن قراءة المداهمة باعتبارها مؤشراً إلى احتمال توسّع تحركات مخابرات الجيش لتشمل أي منطقة تتوافر فيها معلومات عن وجود أسلحة أو نشاطات مخالفة للقانون، بصرف النظر عن طبيعة النفوذ السياسي أو الحزبي فيها.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
رسالة حاسمة من دمشق إلى إيران: "سوريا لن تكون ساحة نفوذ"
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تطالب بخطوات حاسمة لنزع السلاح وتهديدات إسرائيلية بتوسيع الاحتلال حتى النبطية وإفراغ الضاحية
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي أغضب شقيقة كيم جونغ أون؟ هجوم على الوكالة الدولية ورسالة نووية حاسمة
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
يمكننا انتظار رئيس آخر.. "رسالة حاسمة" من كندا لترامب
lebanon 24
Lebanon24
15/11/2026 12:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المؤسسة العسكرية

اللبنانية

حزب الله

مشرفية

بيرة

برات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:40 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:25 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:14 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:11 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:40 | 2026-11-15
Lebanon24
05:27 | 2026-11-15
Lebanon24
05:25 | 2026-11-15
Lebanon24
05:14 | 2026-11-15
Lebanon24
05:11 | 2026-11-15
Lebanon24
05:09 | 2026-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24