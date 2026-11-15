طرابلس بين حسابات تركيا وهواجس الداخل اللبناني

أثارت زيارة بلال أردوغان إلى اهتماماً تجاوز الحفاوة التي رافقت وصوله إلى المدينة، وفتحت باباً لنقاش سياسي أوسع بشأن أبعادها وتوقيتها. فالزيارة التي بدت في ظاهرها حدثاً ذا طابع اجتماعي وشعبي، أثارت تساؤلات في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية حول أبعادها في سياق التطورات التي تشهدها المنطقة، وما قد تعنيه سياسياً في ظلّ الظروف الراهنة التي يمر بها .

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ولعلّ التصريحات التي أدلى بها بلال أردوغان قدّمت بعض الإجابات عن التساؤلات التي أثارتها زيارته، ولا سيما حديثه عن استعادة الروابط التجارية والاقتصادية بين لبنان وسوريا وتركيا. غير أن هذه التصريحات، على أهميتها، لا تكفي وحدها لتفسير أبعاد الاهتمام بطرابلس، خصوصاً في ظلّ التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

في المقابل، قوبلت زيارة أردوغان إلى طرابلس وما رافقها من حشود شعبية بتحفّظ لدى بعض الجهات في اليمين المسيحي، التي تنظر إلى الحضور التركي من زاوية الذاكرة التاريخية المرتبطة بالحكم العثماني، فضلاً عن التحولات التي شهدتها لمصلحة أنقرة. لكن الحساسية التاريخية ليست وحدها وراء هذه الهواجس، إذ تخشى هذه الجهات أن يتحوّل الحضور التركي في إلى عامل يعزّز الدور السياسي السّني في لبنان، بما قد ينعكس على التوازنات الداخلية التي استقرت خلال السنوات الماضية. ويضاف إلى ذلك القلق من احتمال نشوء امتداد سياسي واقتصادي بين طرابلس والداخل السوري، في ظلّ النفوذ التركي الواسع على الجانب الآخر من الحدود.

وتتجاوز بعض الهواجس مسألة التوازنات الطائفية، لتشمل احتمال أن تؤدي التحولات الإقليمية إلى إعادة رسم مناطق النفوذ، وصولاً إلى التخوّف من مشاريع تقسيمية قد تطاول لبنان. غير أن الحديث المتزايد عن هذه المشاريع، وما رافقه من تحذيرات وتهويل سياسي، لا يستند حتى الآن إلى معطيات جدية تثبت وجود أي مشروع لتغيير الحدود أو فصل الشمال عن . فأنقرة تستطيع توسيع حضورها عبر الاقتصاد والاستثمار والعلاقات السياسية والاجتماعية من دون الحاجة إلى أي تغيير جغرافي. كما أن إعادة وصل طرابلس بالأسواق والتركية قد تمنح المدينة فرصاً اقتصادية افتقدتها طويلاً، شرط ألا تتحول هذه العلاقات إلى بديل من دور الدولة ومؤسساتها.

من جهة اخرى، ترى مصادر سياسية مطّلعة أن البعض حمّل زيارة بلال أردوغان أكثر مما تحتمل، وذهب بعيداً في تفسير أبعادها، رغم أن طرابلس تربطها بتركيا علاقات تاريخية واجتماعية وثقافية تعود إلى قرون، ولا تزال آثارها حاضرة في معالم المدينة وذاكرتها الشعبية. حتى اللقاءات الواسعة التي أجراها أردوغان مع مسؤولين وقيادات سياسية ومرجعيات دينية لبنانية لا تعني بالضرورة، وفق المصادر، وجود مشروع سياسي يقف وراء الزيارة، التي قد تكون في جانب كبير منها تعبيراً عن علاقات قائمة ورغبة في تعزيزها، من دون أن ينفي ذلك اهتمام أنقرة بتوسيع حضورها في المنطقة.

تبقى المشكلة في غياب تصوّر لبناني واضح للتعامل مع التحولات الإقليمية وانعكاساتها على موقع الشمال اللبناني. فبينما تتحرك وفق مصالحها وتستفيد من موقعها الجديد في سوريا، تواصل الدولة اللبنانية التعامل مع طرابلس وعكار ومناطق واسعة من الشمال بمنطق الإهمال، من دون مشاريع إنمائية جدية أو دور اقتصادي يتناسب مع موقعها وإمكاناتها. والمسؤولية هنا لا تقع على الجهات الخارجية التي تسعى إلى توسيع علاقاتها ونفوذها، بل على الدولة اللبنانية التي لم تضع حتى اليوم خطة اقتصادية وإنمائية جدية للشمال، ولم تستثمر موقعه الجغرافي وصلاته الطبيعية بالداخل السوري، رغم الفرص التي يمكن أن تتيحها إعادة الإعمار والتبادل التجاري في المرحلة المقبلة.