رقم مقلق عن مؤشر الجوع في لبنان!

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سجّل 9.4 نقاط على مؤشر الجوع العالمي لعام 2026، ليحلّ في المرتبة 48 عالمياً، بعدما كانت نتيجته 7.2 نقاط عام 2018، أي بارتفاع يقارب 31%، ما جعله صاحب ثاني أكبر ارتفاع في مستوى الجوع في منطقته منذ ذلك العام، فيما لا يزال مصنّفاً ضمن فئة الجوع "المنخفض"، لكن على مسافة 0.6 نقطة فقط من عتبة الجوع "المعتدل" التي تبدأ عند 10 نقاط.غير أنّ الرقم الأخطر يكمن داخل المؤشر، إذ تضاعفت تقريباً نسبة من يعانون نقص التغذية، من 5.9% في الفترة الممتدة بين 2017 و2019 إلى 11.1% بين 2023 و2025، أي أنّ أكثر من واحد من كل تسعة مقيمين في لبنان لا يحصل على ما يكفيه من الغذاء، في حين بقيت مؤشرات الأطفال، كالهزال والوفيات دون الخامسة، عند مستويات منخفضة نسبياً، ما يعني أنّ التدهور أصاب قدرة الأسر على الشراء قبل أن ينعكس على صحة أطفالها.ويكتسب هذا التراجع خطورة إضافية لأنّ بيانات المؤشر تنتهي عام 2025، أي أنها لم تلتقط بعد أثر حرب 2026 ونزوح أكثر من مليون شخص في ذروتها، ولا ارتفاع التضخم إلى 17.5%، ما يرجّح أن تحمل النسخة المقبلة انتقالاً إلى فئة الجوع "المعتدل"، ويعيد لبنان إلى مستوى قريب من مطلع الألفية، حين سجّل 11 نقطة عام 2000.