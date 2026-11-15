فضل الله: نقابل كل إيجابية بمثلها والمقاومة ضرورة وطنية للتحرير

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أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنّنا "أهل الحوار ونخوضه مع كل حريص على بلدنا، حتى من موقع الاختلاف معه، لأنّ الحوار يكون بين المختلفين من أجل الاتفاق على كيفية مقاربة الملفات الداخلية، ولكن وفق قواعد تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وموجبات والقوانين ".وقال إنّ "وثيقة الوفاق الوطني وضعت بنداً واضحًا يقضي بالعمل على تحرير الأراضي المحتلة بالوسائل كافة، والمقاومة واحدة من أهم هذه الوسائل، وهي تستمد شرعيتها من حقها الإنساني في الدفاع عن بلدها وشعبها، فضلًا عمّا كرّسته الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 1990 لجهة حق في الدفاع عن بلدها وتحرير أرضها. والحكومة الحالية تحدثت عن حق في الدفاع عن النفس، وحزب الله جزء أساسي من لبنان".وجاء موقف النائب فضل الله خلال الاحتفال الحاشد بذكرى بلدة عيثرون، الذي أقامه في مجمع الإمام المهدي في بلدة الغازية، بحضور لفيف من العلماء وحشد من الأهالي.ورأى أنّ حزب الله ليس من دعاة الخصومات والسجالات، بل من دعاة التفاهم في الداخل، وأضاف: "لكن هناك جهات تصرّ على الاعتداء على حقوق شعبنا، وتحرّض على وجوده وعقيدته ومقدساته ودماء شهدائه وشراكته في الوطن. ومثل هذا التحريض يؤدي إلى مفعول عكسي، ويدفع شعبنا إلى التمسك أكثر بمقاومته، وحماية تضحيات شبابه وصون دماء شهدائه".وتابع: "إننا نقابل كل إيجابية بإيجابية، وكل خطوة باتجاهنا بخطوة مقابلة، انطلاقًا من حرصنا على البلد واستعدادنا للتعاون مع كل مخلص يريد إنقاذه، حتى من موقع الاختلاف السياسي. ولذلك، نحن حاضرون مع كل حريص على الاستقرار والسلم الأهلي للتعاون والتفاهم من أجل بلدنا، وعبور المرحلة التي لا يُعرف تتجه فيها المنطقة".وأضاف أنّ هذا التعاون "يهدف إلى الحفاظ على لبنان على قاعدة حماية سيادته والاستناد إلى عناصر القوة، وفي مقدّمها المقاومة"، مشدداً على "ضرورة تمتين التفاهمات الوطنية والتعاون والتلاقي من أجل البلد، في مواجهة محاولات دفعه نحو الفوضى والفتنة والخطاب التقسيمي والتحريضي، الذي يؤدي إلى إنهائه".ودعا إلى التبصّر في مآلات المتغيرات من حولنا، وتجنيب لبنان التوترات الداخلية التي تسعى جهات محلية، بدفع خارجي، إلى تصعيدها خدمة لأجندات لا تمتّ إلى مصلحة البلد بصلة.وأشار إلى أنّ "هذه الجهات تحاول إشغال اللبنانيين بتسريبات وأخبار وهواجس ومخاوف لا أصل لها، بهدف تخويفهم من بعضهم البعض وإبعادهم عن القضية الأساسية والمركزية، وهي ".وقال ان "هناك من يحاول تصوير السلاح على أنّه المشكلة، متناسياً العدو وما يقوم به، وأنّ المقاومة هي نتيجة وجود الاحتلال، وتشكل اليوم خيار الضرورة للدفاع عن لبنان وتحرير أرضه".