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لبنان

سلامة في القمة الفرنكوفونية: لا استقرار من دون سيادة

Lebanon 24
15-11-2026 | 08:32
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 شارك وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في طاولة مستديرة جمعت عددًا من القادة ورؤساء الوفود في القمة الفرنكوفونية العشرين في كمبوديا، بعنوان "الاستثمار مجددًا في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام".
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وكان للوزير سلامة مداخلة شدّد فيها على أن "السلام لا يمكن اختزاله في مجرّد غياب الحرب، باعتبار أن هذا التعريف يبقى سلبيًا وقاصرًا. فالسلام يتطلّب اهتمامًا دائمًا والتزامًا فاعلًا لا يقلّ أهمية عن الالتزام المكرّس للدفاع عنه. وتوجّه خصوصًا إلى الدول التي تنعم بالسلام، مذكّرًا بأن الإنسان غالبًا ما يدرك قيمة السلام الحقيقية بعد فقدانه، داعيًا إلى الاستثمار في الحفاظ عليه قبل أن يصبح مهدّدًا.



وفي ما يتعلق بالازدهار المشترك، أكّد ضرورة بذل جهود مقصودة لضمان توزيع عادل لمكتسباته، إذ إن النمو الاقتصادي لا تعود فوائده تلقائيًا على الجميع. كما شدّد على أن الاستقرار المستدام يرتكز على مؤسسات متينة، واستمرارية الدولة، وإتاحة الوصول إلى الوظيفة العامة أمام الجميع على أساس تكافؤ الفرص، وترسيخ أولوية السلطة المدنية، وتعزيز المشاركة المواطنية والديمقراطية.



وختم بالتأكيد على "مفهومين لا ينفصلان عن الطموحات التي يعبّر عنها موضوع الطاولة المستديرة، وهما السيادة ببعديها الداخلي والخارجي، إذ لا يمكن لأي استقرار أن يستمر من دونها، والعدالة التي تشكّل شرطًا أساسيًا لتحقيق ازدهار مشترك وحقيقي".
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