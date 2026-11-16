تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جنوب لبنان بين القرار 1701 و"اتفاق الإطار" ونموذج سيناء: أي ترتيبات لما بعد اليونيفيل؟

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
16-11-2026 | 03:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جنوب لبنان بين القرار 1701 واتفاق الإطار ونموذج سيناء: أي ترتيبات لما بعد اليونيفيل؟
جنوب لبنان بين القرار 1701 واتفاق الإطار ونموذج سيناء: أي ترتيبات لما بعد اليونيفيل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" تفصيلاً إجرائياً مرتبطاً بإعادة تنظيم الوجود الدولي جنوباً، بل تحوّل إلى مدخل لنقاش أوسع حول مستقبل المنطقة، وطبيعة الضمانات التي ستُعتمد لمنع تجدد المواجهة بين لبنان وإسرائيل، فخلف البحث في مصير القوة الدولية، تتبلور مقاربة أميركية تسعى إلى إعادة صياغة منظومة الرقابة الأمنية، بما يتجاوز الآليات التي حكمت الوضع في الجنوب منذ صدور القرار 1701 عام 2006.
Advertisement

في الحسابات الأميركية، لا تبدو المسألة مرتبطة فقط بمدى قدرة "اليونيفيل" على تنفيذ مهمتها، بل بمدى ملاءمة الصيغة القائمة للتوجهات الجديدة حيال لبنان، فواشنطن تعتبر أن التجربة السابقة لم تنجح في معالجة جوهر المشكلة الأمنية، ومن هذا المنطلق، لا تتعامل الإدارة الأميركية مع انتهاء ولاية القوات الدولية باعتباره استحقاقاً أممياً عادياً، بل فرصة لإدخال تعديلات على قواعد إدارة الحدود، وربطها بمسار سياسي وأمني أوسع.

وتكمن أهمية هذا التحول في محاولة نقل مركز الثقل من القرار 1701 إلى "اتفاق الإطار"، فالإدارة الأميركية تريد تثبيت هذا الاتفاق بوصفه أساساً للمرحلة المقبلة، وتوسيع نطاقه ليشمل ترتيبات أمنية تحظى بشرعية دولية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة استمرار الآليات الأممية بصيغتها الحالية.

وفي هذا السياق، تكتسب زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت أهمية تتجاوز طابعها الدبلوماسي، فالسفارة الأميركية أعلنت أن جولته تشمل لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، لبحث الدعم الأميركي لتنفيذ الإطار الثلاثي، وما تصفه واشنطن بقيام لبنان ذي السيادة والخالي من نفوذ "حزب الله" وإيران، كما يتضمن جدول أعماله البحث مع شركاء الأمم المتحدة في انتهاء ولاية اليونيفيل وانتقال المسؤولية الأمنية إلى الدولة اللبنانية.

وتحمل هذه العناوين رسائل سياسية واضحة إلى بيروت. فواشنطن، وفق مصادر دبلوماسية، لا تفصل مستقبل الانتشار الدولي عن مسألة حصرية السلاح، ولا تنظر إلى المرحلة الانتقالية باعتبارها مجرد عملية تسلّم وتسليم بين القوات الدولية والجيش، بل تسعى إلى جعل أي صيغة أمنية جديدة جزءاً من مسار يهدف إلى تغيير الواقع القائم على الحدود، وتحديد مسؤوليات الدولة اللبنانية بصورة أكثر مباشرة.

ومن بين الخيارات المتداولة، يبرز نموذج القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين العاملة في شبه جزيرة سيناء، فالقوة المتعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء تأسست عام 1981، وبدأت مهمتها عام 1982 لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. لكن الفارق جوهري، كما يقول العميد بهاء حلال، بين سيناء ولبنان، فسيناء شهدت معاهدة سلام وانسحاباً إسرائيلياً وترتيبات متفقاً عليها بين دولتين، بينما لا يزال لبنان يواجه احتلالاً وانتهاكات وغياب تسوية حدودية نهائية، واستنساخ النموذج قد يعني الانتقال من المراقبة الأممية المستقلة إلى آلية توافقية تقودها واشنطن، ومن مراقبة وقف الأعمال العدائية إلى التحقق من الترتيبات الأمنية الداخلية، بما قد يطرح إشكاليات تتصل بالسيادة وصلاحيات الدولة اللبنانية.

وفيما تتمثل المطالب الأمنية الإسرائيلية في التحقق من غياب البنى العسكرية ل"حزب الله" في المناطق الحدودية، ومراقبة انتشار الجيش اللبناني، وضمان تنفيذ الالتزامات الأمنية، فإن السؤال الأساسي، بحسب العميد حلال، هو إذا كانت القوة الجديدة تراقب لبنان، فمن يراقب إسرائيل؟ ومن يوثّق اختراقاتها الجوية واعتداءاتها البرية واحتلالها للنقاط الحدودية؟ وهل تملك آلية لمحاسبتها؟ ويشدد على أن أي منظومة رقابة لا تراقب الطرفين بصورة متكافئة، ولا ترفع تقاريرها إلى مرجعية دولية مستقلة، قد تتحول إلى آلية للتحقق من الالتزامات اللبنانية دون ضمانات مقابلة.

ويقول العميد حلال إن واشنطن تستطيع الدفع نحو تغيير المرجعية التنفيذية والسياسية لإدارة الوضع الأمني في الجنوب، لكنها لا تستطيع إلغاء القرار 1701 بمجرد تفاهم ثلاثي، فالقرار يبقى المرجعية القانونية الدولية، فيما يشكّل اتفاق الإطار مساراً تنفيذياً وسياسياً يمنح الولايات المتحدة دوراً مركزياً في متابعة الالتزامات والتحقق منها، وتكمن الإشكالية في احتمال تحوّل الانسحاب الإسرائيلي إلى استحقاق مؤجل ومشروط، في مقابل مطالبة لبنان بتنفيذ التزاماته الأمنية أولا، لذلك، ينبغي ألا تتحول حصرية السلاح إلى شرط مفتوح، فيما يستمر الاحتلال والانتهاكات دون جدول زمني ملزم.

وعليه، ما المطلوب لبنانياً؟

إن لبنان يحتاج، بحسب العميد حلال، إلى مقاربة تقوم على أربعة مرتكزات، وهي:

الحفاظ على القرار 1701 مرجعية قانونية لأي ترتيبات جديدة، وعدم استبداله باتفاق سياسي غير ملزم دولياً.
ربط الالتزامات اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي بجدول زمني متزامن وواضح.
حصر مهمة أي قوة جديدة بمساعدة الجيش، واحترام السيادة وعدم الحلول مكان مؤسسات الدولة.
ضمان رقابة دولية مستقلة ومتبادلة، توثّق الانتهاكات اللبنانية والإسرائيلية من دون تمييز.
ويمكن مناقشة آلية دولية إضافية لمتابعة اتفاق الإطار، شرط ألا تلغي الدور الأممي أو تجعل واشنطن المرجعية الوحيدة لتفسير الخروقات.

ويؤكد العميد حلال أن من حق لبنان مناقشة أي صيغة أمنية جديدة، لكن ليس من حق أحد اختزال الأمن اللبناني في أمن إسرائيل، أو جعل حصرية السلاح بديلاً عن إنهاء الاحتلال، فالسيادة لا تتجزأ.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
صيغة فرنسية ــ أميركية لما بعد "اليونيفيل":الحل يشمل القرار 1701 و"اتفاق الإطار"
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يُحال القرار 1701 إلى التقاعد؟ "اتفاق الإطار" يدخل الحسابات الدولية
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم: التمسك بـ"اليونيفيل" ضرورة لتفادي الفراغ في تنفيذ القرار 1701
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ملامح مشروع أميركي ـ فرنسي لإيجاد بديل عن" اليونيفيل"من خارج القرار 1701
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 14:25:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-11-16
Lebanon24
07:01 | 2026-11-16
Lebanon24
07:00 | 2026-11-16
Lebanon24
06:32 | 2026-11-16
Lebanon24
06:24 | 2026-11-16
Lebanon24
06:17 | 2026-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24