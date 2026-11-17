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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وبتاريخ 05-11-2026، وفي محلّة برج حمّود – الطريق البحريّة، عُثر على المدعو ح. ع. (مواليد عام 1993، لبناني) مصابًا بطلق ناري. وقد نُقل إلى أحد المستشفيات، وما لبث أن فارق الحياة.على الفور، باشرت القطعات العملانية في إجراءاتها في مسرح الجريمة ومحيطه، حيث تمكّنت من تحديد السيّارة التي استخدمها الفاعلون، وهي من نوع «مرسيدس» سوداء اللون، كما توصّلت، بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، إلى تحديد هويّة الشخصين اللذين كانا على متنها حين وقوع الجريمة، وهما:– ج. ك. (مواليد عام 2008، لبناني)– أ. ب. (مواليد عام 2008، لبناني)وبنتيجة المتابعة، توافرت معلومات حول كون الأوّل هو مطلق النار، وأنّ شخصًا آخر كان برفقة المتوفّي، ويدعى:أ. ش. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)، من أصحاب السوابق.بتاريخ 10-11-2026، وبعد الرصد والمراقبة، تمكّنت دوريّات الشعبة من توقيف مُطلق النار (ج. ك.) أمام منزله في محلّة أدما.وبالتحقيق معه، اعترف بأنّه كان برفقة (أ. ب.)، وأنّه توجّه، على متن سيّارة والده من نوع «مرسيدس»، إلى محلّة لملاقاة شخص كان قد اتّفق معه سابقًا على شراء مبلغ /4,000/ دولار أميركي مجمّدة، لقاء مبلغ /1,000/ دولار أميركي نقدًا. وخلال اللقاء، أقدم الشخص المذكور على إشهار سكّين في وجهه وسلبه المبلغ النقدي، ثمّ فرّ باتجاه درّاجة آلية كان شخص آخر بانتظاره على متنها. عندها، أقدم الموقوف على إطلاق النار من بندقيّة «كلاشينكوف» كانت بحوزته، باتجاه الشخصين الذين كانا يركضان إلى الجهة المقابلة من الأوتوستراد. بعد ذلك، غادر برفقة (أ. ب.)، وأنزله في محلّة ، وتابع طريقه باتجاه منزله في احدى البلدات الشمالية، حيث أخفى السلاح، قبل أن يعود إلى منزله في أدما، ويتمّ توقيفه.تم استدعاء (أ. ب.) والاستماع إلى إفادته الذي اعترف بما نُسب إليه، وأقرّ بأنّه كان موجودًا برفقة (ج. ك.) لحظة إطلاق النار، من دون أن يشارك فيه.وبتاريخ 11-11-2026، سلّم المدعو (أ. ش. ح.) نفسه إلى إحدى دوريّات الشعبة في محلّة حيّ السلّم.وقد أقرّ أنّه كان برفقة الضحية على متن درّاجة آلية، وقد توجّها إلى محلّة الدورة لملاقاة شخص، بهدف سلبه بطريقة احتياليّة، من خلال إيهامه ببيعه دولارات مجمّدة لقاء مبلغ نقدي، وأنّ شخصًا ملقّبًا بـ«الجزّار» (زوّده بمواصفات الضحيّة)، وهو يتواصل معه عبر رقم أجنبي، ويؤمّن له الضحايا لاستدراجهم وسلبهم. وهو عندما التقى بـ (ج. ك.) صعد معه إلى السيّارة، حيث شاهد بندقيّة «كلاشينكوف» على المقعد الخلفي، فحاول الفرار باتجاه الدرّاجة الآليّة، حيث كان (ح. ع.) بانتظاره. وقد سمع صوت إطلاق نار وشاهد (ح. ع.) يسقط أرضًا، كما أُصيب هو أيضًا، فتابع ركضه باتجاه الأوتوستراد، وتوجّه إلى مستشفى، حيث تلقّى العلاج، ثمّ عاد إلى منزله وأخذ عائلته وفرّ، ولم يعلم بمصير (ح. ع.) إلا بعد فترة. كما أضاف أنّه والمتوفّي (ح. ع.) أقدما، في وقت سابق، على تنفيذ عدّة عمليّات سلب احتياليّة مماثلة، بتوجيه من الشخص الملقّب بـ«الجزّار».وقد جرى ضبط السلاح المستخدم في الجريمة.لذلك، وبناءً على إشارة المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة الموقوف (أ. ش. ح.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله الحضور إلى فرع معلومات ، أو الاتّصال على الرقم 513732-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.