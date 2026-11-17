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أحيا " " ذكرى يوم الشهيد باحتفال تكريمي أقيم في بلدة دير قانون رأس الجنوبية، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، مسؤول اقليم جبل عامل في حركة "أمل" المهندس علي اسماعيل، أعضاء من قيادة جبل عامل الأولى في الحزب الله، وفاعليات.وألقى عز الدين كلمة استذكر فيها "كلمات السيد الشهيد حسن نصر الله، التي كان يؤكد فيها دائماً أن والثنائي الوطني هما في أفضل حالاتهما، ويمتلكان القدرات التي تمكّنهما من فعل ما يشاءان"، لافتاً إلى أنه "كان يؤكد باستمرار أنّ لا يُحكم إلا بالتفاهم الوطني والشراكة والعيش الواحد".وقال:"الإمام الصدر و ، كانا دائماً يدعوان إلى الحوار بين اللبنانيين وبين مختلف الأفرقاء"،مؤكداً أن "الذين كانوا يعملون على إفشال مسار الحوار والتفاهم بين اللبنانيين هم الأميركي والإسرائيلي وبعض الدول العربية".وأشار إلى أن "السلطة راهنت على قدرة أميركا بالضغط على العدو ليقدم تنازلات، وأنها أدخلت نفسها في مأزق سياسي صعب، لم تعرف ولن تتمكن من الخروج منه".وقال:" السلطة اللبنانية شرعنت الاحتلال وأتاحت له الاستمرار في ممارسة كل أشكال الإجرام، وجعلت السيادة التي يتبجحون بها، مستباحة براً وجواً وبحراً من قبل العدو الصهيوني، فيما رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم تحدث عن أن الإسرائيلي لا يريد من لبنان ولا من الوفد سوى إذلاله وقهره والتنمر عليه، وأنه لن يقدم له شيئاً على الإطلاق، وعزا ذلك إلى أن العدو ربط أي انسحاب أو أي عمل أو أي خطوة يمكن أن يستفيد منها لبنان بنزع سلاح المقاومة".واعتبر أن "الاستقواء بالخارج، سواء بالولايات المتحدة الأميركية أو بالسعودية أو بأي دولة أخرى، لا يمكن أن يغيّر في المعادلة الداخلية"، لافتاً إلى أنّ "الصراع لا يستطيع أحدٌ حسمه عبر الاستقواء بالخارج وإقصاء الآخر في الداخل، مهما بلغت قدرته، ومهما راهن البعض على ذلك".وأكد أننا "لا نريد أن نلغي أحداً، ولا نقبل أن يلغينا أحد، ولا أحد يستطيع أن يلغي الآخر"، داعياً السلطة اللبنانية إلى "التراجع عن خطيئتها التي ارتكبتها في تجريم المقاومة، لمصلحة التفاهم والوفاق الوطني، اللذين يشكلان أهم أسلحة المواجهة مع العدو الصهيوني".وختم: "سنحمل أهداف الشهداء ودماءهم أمانة في أعناقنا، فالخيار الذي اختاروه هو الذي يوصل إلى بناء لبنان المقاومة، ولبنان الدولة القوية القادرة العادلة، المنصفة بجميع أبنائها".