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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"اذا كان الزخم قد تجلى في اليوم الأول للسفير الأميركي لدى (مايك وولتز) في فإن زيارته التي تواصلت لليوم الثاني حافظت على تصدرها المشهد اللبناني.وفي الخلاصة المستقاة من محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين الكبار انه لم يطرح مشاريع جاهزة في ما يتعلق باليونيفيل بل عرض أفكارا معهم وان فرنسا - بصفتها حاملة القلم قي مجلس الأمن الدولي - ستكون الجهة التي تتولى العمل على الصيغة الجديدة داخل المجلس بالتنسيق مع الأطراف المعنية.وفي رأي الدبلوماسي الأميركي ان المفاوضات ستتبلور خلال الشهر المقبل حول هذا الموضوع وقبل التفويض المعطى لليونيفيل مشيرا إلى وجوب التوصل إلى توافق في الآراء داخل مجلس الأمن وقال أن فرنسا هي الجهة التي تتولى صياغة مشروع القرار ذات الصلة.وقد أكد رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة للسفير الأميركي في الأمم المتحدة ضرورة إستمرار الحضور الدولي في الجنوب تحت مظلة الأمم المتحدة.وفي سياق متصل قصد سفير فرنسا حاملة القلم في مجلس الأمن عين التينة اليوم حيث التقى الرئيس نبيه بري الذي كرر تأكيده على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بالقرار 1701 وعلى أهمية ولاية الأمم المتحدة على أي قوة ستعمل لتنفيذ بنود هذا القرار وإنهاء الاحتلال وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.على أي حال تابع الموفد الأميركي لقاءاته في لليوم الثاني قبل ان يطير مساء الى المغرب.وكشفت معلومات صحافية انه التقى الليلة الماضية الموفد السعودي (يزيد بن فرحان) الذي يزور بيروت منذ السبت الماضي.وفي إطار الحج العربي والدولي إلى لبنان يصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى بيروت غدا في زيارة رسمية تتخللها مروحة واسعة من اللقاءات الرسمية والحزبية والروحية.مقدمة الـ"أم تي في"لبنان أمام ساعة الحقيقة اميركيا، والمنطقة أمام ساعة الحقيقة اسرائيليا.لبنانيا اولا، الاندفاعة الاميركية مستمرة، وقد عبر عنها اليوم السفير لدى الامم المتحدة مايكل والتز الذي اعلن على "اكس" ان السرطان الذي يمثله والذي اصاب الامة العظيمة يجب الا يستمر.اضاف ولتز: الرسالة الاميركية الى لبنان واضحة وترتكز على معادلة: دولة واحدة وجيش واحد. الموقف الاميركي الجديد - القديم يؤكد مرة ثانية ان اي شيء لم يتبدل بعد الانتخابات النصفية في اميركا.فالقرار المتخذ بالنسبة الى لبنان سيستمر تنفيذه، لأنه جزء من الترتيبات المتكاملة المعدة للمنطقة. وفي الاطار يمكن فهم ما يحصل على صعيد اليونيفيل، فصفحتها طويت نهائيا لأن مرحلة مختلفة بدأت.ووفق المعلومات فمن المرجح ان تستبدل اليونيفيل بقوة متعددة الجنسيات مع توسيع نطاق مهامها جغرافيا لتصل الى شمال الليطاني.واللافت ان الصيغة المطروحة ستكون انطلاقا من قرار اممي يرتكز بشكل او بآخر على صيغة الاطار التي تم التوصل اليها بين لبنان واسرائيل. اقليميا، المنطقة تغلي وتنتظر ما ستتكشف عنه القمة الثلاثية في الصين من نتائج.وقد كان لافتا في هذا المجال ما اعلنه رئيس بلدية ديمونا بني بيتون وهو مقرب جدا من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي اعلن ان يوم الجمعة المقبل سيحدث ما يتحدث عنه الجميع. فهل يعني هذا ان نتنياهو ينتظر انتهاء القمة الاميركية - الروسية- الصينية ليقوم بعمل عسكري او امني ضد ايران ما يفتح المنطقة على كل الاحتمالات؟مقدمة "المنار"فشل إطارهم وتبخرت مفاوضاتهم وندم أصدقاؤهم، ولكن مناورات على الساحة اللبنانية لم تنته، وإن كانت زيارة سفيرهم في الأمم المتحدة «مايك والتز» إلى بيروت لم تنجز شيئا، سوى التأكيد أنهم وحلفاءهم ومفاوضاتهم خائبون، وأن سفيرهم في بيروت يتخبط بفشل مرير، فاحتاجوا ليتقصوا الحقائق والحلول عبر بديل.ولن يبدل في الموقف اللبناني الذي سمعه "والتز" حول مسؤولية الاسرائيلي عن الازمة المتفاقمة، لجوؤه الى تصريحات صهيونية ممجوجة ضد المقاومة اللبنانية وأهلها وسلاحها.ولمصلحة الجميع وتسهيلا للطريق، فإن الـ1701 هو المعبر الإلزامي لأي مقترح حل، كما قال الرئيس نبيه بري لزواره الأميركيين وغير الأميركيين، وأن اتفاق الإطار غير وارد في حسابات رئيس مجلس النواب.وسط تسارع الاحداث وزحمة الملفات ورد جدول زيارة لرئيس وزراء العراق علي الزيدي إلى بيروت غدا، حاملا رسالة دعم عراقية سياسية واقتصادية.ورغم تزاحم مواعيد الزوار، من العراقي غدا والأميركي بالأمس والتركي قبل أيام، إلى السعودي المقيم في بلادنا لأيام، والفرنسي ووفود البنك الدولي، وجدت الحكومة اللبنانية العاجزة عن تأمين بدل نقل للعمال، مساحة في مطار بيروت للاحتفال بطائرات «إيرباص جديدة، كانت قد اشترتها الميدل إيست منذ سنوات وتسلمتها اليوم بعراضة تحتاجها زمن النكبات.في واشنطن تتوالى النكبات التكنولوجية من المطارات إلى البنوك والشركات، فيما لا يزال دونالد ترامب عازما على اختلاق أعذار للهروب بحربه ضد إيران إلى الأمام، وقد حذره الإيرانيون من جديد، ليس بالتصريحات فقط، وإنما بالأفعال عبر استهدافهم لرادار أميركي في البحرين، وتدميرهم مزيدا من السفن المخالفة في مضيق هرمز بالألغام، مع مواصلة مساعيهم لتفكيك الألغام الأميركية الصهيونية من طريق الحلول الدبلوماسية، وبهذا الإطار كانت زيارة عباس عراقجي إلى باكستان وسلطنة عمان.أما فقد إيران اليوم ومعها العالم الإسلامي فكان كبيرا برحيل المرجع الديني آية الله الشيخ وحيد الخراساني، أحد أعلام الحوزة العلمية، الذي نعاه مراجع التقليد والحوزات العلمية، وحزب الله، الذي افتقد برحيله أحد أعلام الفكر المحمدي الأصيل.مقدمة الـ"أو تي في"على وقع المفاوضات، يستمر التوتر بين واشنطن وطهران، وتبقى المنطقة أمام مسار دبلوماسي تحاصره التهديدات والتطورات الميدانية. فالوعيد الأميركي يتجدد، والاتصالات الإيرانية مع الوسطاء تتكثف، فيما تتحرك قطر وعمان وباكستان لتقريب المواقف واحتواء التصعيد.وفي لبنان، وضعت زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز مستقبل الحضور الدولي في الجنوب في صدارة البحث. ومن جولة الناقورة إلى لقاءات بيروت، حملت الزيارة تأكيدا أميركيا على تعزيز الجيش وحصر السلاح بيد الدولة، وحديثا عن تعديلات وتحديثات في الترتيبات المستندة إلى القرار 1701.وعلى خط العلاقات العربية، تستعد بيروت غدا لاستقبال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في زيارة تتقدم جدولها ملفات الطاقة والتعاون الاقتصادي والتجاري.ومن إعادة تنظيم التعاون في المشتقات النفطية، إلى بحث مشروع خط كركوك–طرابلس، تتجدد أمام لبنان فرصة لتفعيل شراكة يحتاج إليها في الكهرباء والاقتصاد.وتبقى مسؤولية السلطة تحويل المباحثات إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ، تتحدد فيها الالتزامات والتمويل والمواعيد، بما يتيح للمواطن أن يلمس نتائجها في حياته اليومية.لكن الأربعاء المنتظر دبلوماسيا واقتصاديا، يأتي أيضا على موعد مع إضراب المصارف.فقد أعلنت الجمعية إقفالا تحذيريا يتكرر كل أربعاء خلال الأسابيع المقبلة، اعتراضا على طلب تعديل التصاريح الضريبية عن سنوات 2020 إلى 2024، وبخاصة معالجة فروقات الصرف ومؤونات اليوروبوندز.المصارف تتحدث عن ضرائب تستنزف السيولة وتؤثر في قدرتها على رد الودائع، ووزارة المال تتمسك بتطبيق القوانين، وتقول إنها مددت مهلة تصحيح التصاريح حتى الخامس عشر من كانون الأول وأبقت باب الحوار مفتوحا.وبين الموقفين، يقف المودع أمام باب قد يقفل مجددا، حاملا ذاكرة سبع سنوات من الانتظار والقلق.ويستحق اللبنانيون جوابا واضحا عن كيفية حماية ودائعهم، واستمرار معاملاتهم، وصون حق الخزينة في تحصيل المستحقات.فكل مواجهة جديدة تدار على حساب مصالح الناس تزيد صعوبة استعادة الثقة، في بلد تتراكم فيه الأزمات أسرع مما تتقدم الحلول.مقدمة الـ"أل بي سي"تطورات كبيرة في المنطقة وسباق مع الوقت في لبنان.التطور الأبرز في المنطقة ما كشفته وكالة مهر الإيرانية أن هجوما أميركيا استهدف جزيرة قشم اليوم ولم يصدر تأكيد بعد من الجانب الأميركي.في المقابل، إيران تطلق طائرات مسيرة على منظومة رادار عسكرية أميركية في البحرين، وتقول إن ثلاث ناقلات اشتعلت فيها النيران.في المقابل كشف النقاب عن أن مسؤولين إيرانيين أجروا محادثات مع قطر وعمان.تطور بارز أيضا قفز إلى الواجهة هو الكباش العراقي الأيراني حول حزب الله العراقي.قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني بحث مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في بغداد التوترات في جرف الصخر, معقل كتائب حزب الله الموالية لطهران.وتتصاعد التوترات بين الزيدي والكتائب النافذة والمقربة من الجمهورية الإسلامية، بعدما أمهلها رئيس الحكومة للانسحاب من معقلها بوسط العراق قبل دخول القوات المسلحة إليه.في لبنان تتأكد أكثر فأكثر المعطيات عن أن الموفد الأميركي كان واضحا لجهة أن النقاش يفترض أن يكون لما بعد اليونيفيل، وأن كل كلام يشتم منه العودة إلى القرار 1701، تخطاه الزمن، وكانت لافتة التغريدة المرفقة بالفيديو الذي تم توزيعه عن مشاركة الموفد الأميركي جنودا من حرس السفارة في حركة رياضية والتذكير بالمارينز ال 241 الذين سقطوا في بيروت عام 1983، وسمى حزب الله أنه يقف وراء العملية، وبأوامر من إيران.مقدمة "الجديد"كثر اللاعبون والحكام.والمباراة واحدة عدم ترك مصير الجنوب بين فكي الفراغ فبعد الاهتمام الأميركي السعودي بالملف اللبناني أوقدت النيران تحت طبخة اليوم التالي وضع مكوناتها التوافق الرئاسي الثلاثي على القرار 1701 كقاعدة للانطلاق مصحوبة بالانسحاب الإسرائيلي واستلام الجيش اللبناني زمام الميدان.وعلى هذه القاعدة طرح الموفد الأميركي "عناصر الطبخة" على شكل خلطة بين القرار واتفاق الإطار مع نزع السلاح طوعا وعليه لم يقفل المبعوث الأميركي باب المشاورات وربما تركه مواربا باتجاه "حارة حريك" عبر منفذ آمن يمر في عين التينة.ولكن رائحة النكهة النهائية لم تخرج من اللقاء الثنائي الذي جمع السعودي بالأميركي مساء أمس وما رشح عن اللقاء لم يتعد حدود اطلاع الأمير من السفير على الرؤية الأميركية في خصوص مرحلة ما بعد اليونفيل.انتهت المباراة بتعادل إيجابي في خلاصة اللقاءات إلا أن لبنان مدد وقتها الإضافي بهجمة عراقية مرتدة ويستعد غدا لجولة جديدة من محادثات مع رئيس وزراء العراق علي الزيدي على رأس وفد ضمن زيارة بجدول أعمال "مبكل" بين اللقاءات الرسمية والمرجعية الدينية الشيعية ومعاينة الضاحية الجنوبية إضافة إلى تفعيل منشآت طرابلس من خلال تأهيل خط كركوك طرابلس النفطي كجزء من حل أزمة الطاقة في لبنان.ما يجمع العراق بلبنان أكثر مما يفرق, فالبلدان أمام استحقاقات يتصدر رأس أولياتها حصر السلاح بيد الدولة وارتباطه العضوي بالملف الإيراني.وقبيل توجهه إلى بيروت استقبل الزيدي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني الذي حط في بغداد للدفع باتفاق ينهي أزمة منطقة الجرف شمال البلاد بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله على خلفية تهريب النفط الخام منذ خمسة أعوام ما حرم الخزينة العامة من مئات ملايين الدولارات.تدخل قاآني ليفض أزمة بين الحكومة العراقية والإطار التنسيقي تجنبا لمواجهة عسكرية بين الطرفين فهل تعامل طهران لبنان بالمثل وترفع يدها عن البلد كي لا يدفع فاتورتها مجددا على الحساب؟ويتخذ هذا السؤال مشروعيته من تصاعد الحرب الكلامية بين الأميركية والجمهورية الإسلامية وقد وصل منسوب هذه الحرب إلى مستوى حدده الرئيس دونالد ترامب بأن الإيرانيين سيدفعون ثمنا لم تدفعه أي دولة أخرى من قبل مع توجيه اتهامات باستخدام طهران القنبلة القذرة لاستهداف كبار مسؤولي إدارة ترامب، الأمر الذي وصفه محمد باقر قاليباف بالتضليل والفبركة والتحريض على الحرب.وردا على تهديد ترامب "بالثمن الغالي" توعدته إيران برد لا ينسى وعلى الرد والرد على الرد انتهت حفلة الزجل الأميركية الإيرانية فترامب ليس بوارد الإقدام على أي تصعيد.وقد توجه شرقا نحو الصين استعدادا للقمة الثلاثية مع نظيريه الصيني والروسي حليفي الإيراني وصلة وصله عبر المعابر البرية وبحر قزوين.يومان وتفرز القمة نتائجها ولحينه أعلنت الخارجية القطرية استمرار الوساطة بين واشنطن وطهران بلقاء قطري إيراني لتقريب وجهات النظر بين الأطراف مع الدعوة إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد، في حين تولى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي نقل رسالة من الرئيس مسعود بزشكيان إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد تتضمن المبادرة الدبلوماسية الإيرانية لإنهاء الحرب