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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تعمل على تجنّب حدوث فراغ أمني في لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مشيرةً إلى أن اقتراح نشر قوات فرنسية وإيطالية في البلاد بعد انتهاء المهمة لا يزال مطروحاً.
وقالت الخارجية الفرنسية، في تصريحات لقناة "الحدث"، إن فرنسا تعارض الوجود الدائم للجيش الإسرائيلي في لبنان، معتبرةً أن ضمان السيادة اللبنانية من شأنه أن يحفظ أمن إسرائيل على المدى الطويل.
وكشفت أن مبلغ مليون يورو سيُخصّص، كخطوة أولى، لتدريب الجيش اللبناني وتجهيزه، مؤكدةً أن باريس قادرة على مساعدة لبنان على المستويين الثنائي والأوروبي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستتخذ مبادرة بشأن لبنان في مجلس الأمن الدولي قريباً، في إطار تحركاتها المتعلقة بالمرحلة التي تلي انتهاء مهمة "اليونيفيل" وسبل الحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد.