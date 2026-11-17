أعلنت أن باريس تعمل على تجنّب حدوث فراغ أمني في بعد انتهاء مهمة قوة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، مشيرةً إلى أن اقتراح نشر قوات فرنسية وإيطالية في البلاد بعد انتهاء المهمة لا يزال مطروحاً.

وقالت الخارجية الفرنسية، في تصريحات لقناة "الحدث"، إن تعارض الوجود الدائم للجيش في لبنان، معتبرةً أن ضمان السيادة من شأنه أن يحفظ أمن على المدى .

وكشفت أن مبلغ مليون يورو سيُخصّص، كخطوة أولى، لتدريب وتجهيزه، مؤكدةً أن باريس قادرة على مساعدة لبنان على المستويين الثنائي والأوروبي.

وأضافت الخارجية الفرنسية ستتخذ مبادرة بشأن لبنان في الدولي قريباً، في إطار تحركاتها المتعلقة بالمرحلة التي تلي انتهاء مهمة "اليونيفيل" وسبل الحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد.