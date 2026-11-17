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تتسع دائرة الضغوط والتحرّكات المحيطة بلبنان، من مستقبل الوجود الدولي في الجنوب إلى ملف سلاح " " مروراً بالعلاقات مع العواصم المعنية بالوضع اللبناني. وفيما تدفع واشنطن باتجاه صياغة ترتيبات أمنية جديدة تتجاوز الصيغة التقليدية للقرار 1701، تتباين المواقف الداخلية حيال حدود هذه الترتيبات ومرجعيتها، بالتزامن مع مواقف دولية وإقليمية تعكس تعدد المقاربات للمرحلة المقبلة.وطبقا لما كان " " اول من اعلن الموضوع، أعلنت السفارة العراقية في مساء أمس تأجيل زيارة رئيس العراقي علي الزيدي إلى حتى إشعار آخر، بعد أن كانت مقررة اليوم الأربعاء.وفي السياق، أكّد مصدر ديبلوماسي عراقي لـ"النهار" أنّ تأجيل زيارة الزيدي إلى بيروت يعود إلى أسباب عراقية وليست لبنانية.وأوضح المصدر أنّ تأجيل الزيارة يعود إلى تطوّرات الوضع الأمني وتداعيات التصعيد في ناحية جرف الصخر بالعراق، في ظلّ احتمال أن تشهد الساعات المقبلة تطوّرات متسارعة تستدعي وجود رئيس الوزراء العراقي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، للإشراف المباشر على أيّ تحرّك واتخاذ القرارات اللازمة.وكتبت" الاخبار"ان ارجاء الزيارة جاء على خلفية تفاقم التوتر في العراق، بعد تطويق منطقة جرف الصخر، بما ينذر بمواجهة بين الجيش العراقي وكتائب حزب الله في العراق.وتشير مصادر سياسية إلى أن زيارة المندوب الأميركي لدى مايك والتز إلى بيروت وضعت ملف ما بعد اليونيفيل في صدارة النقاش، مع طرح صيغة لقوة دولية محدودة العدد، تتولى مهامَّ تتجاوز جنوب الليطاني إلى شماله، ضمن قرار أممي يستند إلى 1701 ويضمّ عناصر من اتفاق الإطار.وفي هذا السياق، وبحسب بيانه فإن والتز، إلى جانب بحثه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ترتيبات الجنوب والقرار الأممي الجديد، ركّز في لقائه مع رئيس الحكومة نواف سلام على الإصلاحات الاقتصادية والأمن، معتبراً أن بسط سلطة الدولة وإقرار إصلاحات حقيقية يشكلان مدخلاً لجذب الاستثمارات وإنهاء الأزمات المتكررة. كما طرح اعتماد مقاربة حكومية شاملة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات الجنوبية المتضررة، وتحسين التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان.في المقابل تشير أوساط سياسية إلى تمسك رئيس الجمهورية جوزاف عون ببقاء أي قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، وإلى تشديده على أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات أمنية مقبلة.وأكد ، خلال استقباله السفير الفرنسي في لبنان باتريك دوريل في عين التينة، تمسّكه بوحدة الموقف الرسمي اللبناني حيال القرار الدولي 1701، مشدداً على أهمية أن تكون أي قوة ستتولى تنفيذ بنود القرار خاضعة لولاية الأمم المتحدة، بما يضمن إنهاء الاحتلال وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم.وكتبت" النهار": أفادت معلومات أن الصيغة الأميركية المطروحة لما بعد انسحاب اليونيفيل تتضمن نشر قوات متعددة الجنسيات لا يتخطّى عددها المئة، مع توسيع نطاق مهامها الجغرافي ليشمل منطقة شمال الليطاني، على أن تُكلّف بقرار أممي يلحظ اتفاق الإطار الثلاثي. وقد أبلغ والتز رئيس الجمهورية جوزف عون بأنّ العمل جارٍ في مجلس الأمن لصياغة قرار يستند إلى القرار 1701 مع إدخال تعديلات وتحديثات عليه، بحيث يتضمّن عناصر من اتفاق الإطار الثلاثي. وبذلك يجري التنسيق بين وفرنسا حول صيغة تلحظ التمسّك بالقرار 1701 مع إدخال اتفاق الإطار في صلب تفويض القوة الجديدة.وكتبت" الاخبار": في تماهٍ تام مع موقف واشنطن، الذي عبّر عنه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال زيارته بيروت، بأنه «لا يمكن أن يكون في بلد واحد جيشان»، شدّد رئيس الجمهورية جوزيف عون على أنه «لا يمكن ان نستمر في بلد فيه سلاحان وقراران»، وعلى أن «حصرية السلاح ضرورية وأساسية لبناء الدولة (...) وكل القرارات التي اتخذتها الحكومة كانت تنفيذاً لهذا المبدأ».اللافت ان عون استشهد في المقابلة بما نشرته جريدة الشرق الاوسط، في ٢٠٢٥،حول ما زعمت انه رسالة من مكتب المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف، السيد علي السيستاني، إلى قيادة حزب الله في لبنان بعد تفجيرات أجهزة البيجر، تحذر من حرب بلا قواعد على لبنان. علما ان مكتب السيستاني نفى يومها صحة هذه الرسالة!وكتبت" الشرق الاوسط": أظهرت الولايات المتحدة تشدداً أكبر حيال سلاح «حزب الله» الذي وصفه مندوبها لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إثر لقاءاته المسؤولين اللبنانيين، بأنه «سرطان»، مشدداً على ضرورة وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، ومؤكداً أن «رسالة أميركا واضحة: دولة واحدة وجيش واحد». ووصف نقاشه مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأنه صريح، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة «ليس اختيارياً، بل هو السبيل الوحيدة للمضي قدماً»، ومضيفاً أن «السرطان الذي يمثّله (حزب الله)، والذي أصاب الأمة اللبنانية العظيمة، يجب ألا يستمر».