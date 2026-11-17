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تبقى الأنظار مشدودة إلى المشاورات التي ستجري، الأسبوع المقبل، في نيويورك، وتقتصر على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتُخصّص للبحث بالقوة البديلة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل» مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب ، نهاية العام الحالي، في ضوء حصيلة المحادثات التي أجراها مندوب الأميركية لدى مايكل والتز، وشملت رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتمحورت حول ضرورة ملء الفراغ بقوة تحظى بغطاء دولي على قاعدة تمسكهم بالقرار 1701، مدعومة بفريق مراقبين دوليين لمواكبة الانسحاب التدريجي، بالتلازم مع حصرية السلاح بيد الدولة.ونقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر مواكبة للأجواء التي سادت لقاءات الرؤساء بوالتز، بأنه وافق على تمسك لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه، وأن القوة البديلة يجب أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. وكشفت أن عون وسلام لم يعترضا على رغبته في إلحاق «اتفاق الإطار» بالقرار، بخلاف اعتراض بري.وقالت إن والتز لم يطرح في لقاءاته، كما أُشيع قبل وصوله إلى ، الاستعانة بقوة مراقبة مدنية، أو اقتباس ما هو معمول به في سيناء المصرية. ولفتت إلى أن الرؤساء الثلاثة أصروا على ضرورة التوافق على آلية دولية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وللتأكد في الوقت نفسه من خلوها من سلاح «حزب الله» ومقاتليه.وأكدت المصادر أن توافق الرؤساء على آلية للمراقبة الدولية يعني، من وجهة نظرهم، قطع الطريق على أي دعوة للتنسيق المباشر بين لبنان وإسرائيل بغياب فريق من المراقبين الدوليين، للإشراف على تنفيذ ما يتم التوافق عليه، والتدخل لمعالجة أي إشكال طارئ بين الفريقين. وقالت إن والتز لم يبد في بادئ الأمر حماسةً حيال تمسك الرؤساء بتطبيق القرار 1701، بذريعة أن لبنان بموافقته على «اتفاق الإطار» يدخل في مرحلة سياسية وأمنية جديدة، لكنه عاد وأبدى تجاوبه مع رغبتهم، وإن كان قد اقترح أن يضم إليه «اتفاق الإطار»؛ ما يعني أنه بموافقة مجلس الأمن على الدمج بينهما أخذ طريقه إلى التدويل، ولم يعد يقتصر على الأطراف الثلاثة الموقعة عليه.وقالت إن والتز سيطلع الأميركية ماركو روبيو على نتائج لقاءاته في بيروت ليكون في وسعه بأن يبني على الشيء مقتضاه بدءاً بالتواصل مع نظرائه في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالأخص صاحبة العضوية الدائمة فيه لتمرير التعديل الذي طرأ على الـ1701 بإلحاق «اتفاق الإطار» به لضمان عدم ممارستهم حق النقض لدى التصويت عليه.وأكدت أن التواصل قائم بين بري و«حزب الله» التي يُفترض بأن يكون قد اطلع على الأجواء التي سادت اجتماع بري بوالتز، في ظل انقطاع تواصله مع عون، وهو يعكف الآن، بحسب مصدر في «الثنائي الشيعي» على إعداد رد متكامل في حال حصول الدمج، انسجاماً مع موقفه بإسقاط «اتفاق الإطار» وتمسكه بالسلاح، في مقابل رهانه على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، رغم أن خصومه لا يرون من جدوى لرهانه، في ظل إصرار واشنطن بلسان روبيو على عدم ربط المسار التفاوضي اللبناني بإيران. بينما سارع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بالتزامن مع محادثات والتز في بيروت، إلى الربط بينهما بقوله بعد اتصاله ببري: إنه لا تهدئة في المنطقة ما لم تنته الحرب على لبنان.وإلى أن يحدد «حزب الله» موقفه من دعوة والتز لتسليم سلاحه طوعاً، فإن الأنظار تبقى شاخصة إلى بري الذي يعوّل عليه المجتمع الدولي لاستيعاب حليفه، وصولاً لإقناعه بضرورة الانخراط في مشروع الدولة، بعد أن انتفى دور الحل العسكري من الميدان، لما ترتب على إسناده لغزة وإيران من كوارث حلت بالبلد على المستويين البشري والمادي، وإلا فماذا سيقول الحزب رداً على تشدُّد سلام بضرورة ترجمة التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة من خلال جدول زمني يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوق بها للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين.وكتبت" الديار": أوساط ديبلوماسية مطلعة اشارت الى إن زيارة مايك والتز إلى بيروت كشفت أن واشنطن تريد تثبيت«1701 زائد فاصلة»، باعتباره بوابةً لأي ترتيبات جديدة، لا نهايةً للنقاش حولها، معتبرة إن التفاهم مع لبنان لا يتجاوز حتى الآن خطوطاً عامة، مضيفة، ان المباحثات ظهرت خلافا جوهريًا على مضمون القرار المقبل، بين واشنطن وبيروت، رغم ما ظهر من اختلافات بين الرؤساء كانت محط مناقشة بين والتز وعيسى، فلبنان الذي يتمسك بمرجعية أممية واضحة وبالتزامن بين الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة، مقابل إصرار اميركي على إدخال ترتيبات تنفيذية أوسع، أساسها اتفاق الإطار في اي مشروع أممي، اتفق على ان يتولى الفرنسيون موقع صياغته في مجلس الأمن، والتواصل مع والصين بشأنه.ولفتت الأوساط إلى أن الخلافات لا تتعلق بالألفاظ والعبارات وحدها، بل بإدراج اتفاق الإطار وما يفتحه من أبواب أمام التزامات وآليات، حيث اكدت عين التينة، أنّ القرار 1701 يتناول الحدود والانسحاب الإسرائيلي ومهمّات القوات الدولية، فيما يذهب اتفاق الإطار إلى ترتيبات أوسع، تشمل لجان تنسيق مشتركة بين لبنان وإسرائيل، معتبرة أنّ الجمع بين المرجعيتين يثير تناقضات سياسية وقانونية، خصوصًا أنّ اتفاق الإطار لم يُقرّ في ولم يُناقش في البرلمان، لذلك، فإن المعركة المقبلة ستُحسم في الكلمات التي تحدد من يراقب، ومن يلتزم، ومتى يُنفّذ الانسحاب، وما الضمانات المقابلة.من جهتها رأت مصادر أميركية، أن انتهاء «اليونيفيل» لا يعني انتهاء الحاجة إلى مظلة دولية، لكنه يضع لبنان أمام اختبار سياسي وأمني، واصفة زيارة والتز الى بيروت بالاستطلاعية – التبليغية، كاشفة أن زيارة عكست تحوّلا في مقاربة واشنطن للملف اللبناني، عنوانه وضع الدولة أمام مسؤولياتها الأمنية والعسكرية كاملة، من دون التعويل على أي ترتيبات دولية لتوفير بديل عن دور الجيش، فالرسالة الأميركية، وفق الاوساط، واضحة: «أيًا تكن الصيغة التي سترسو عليها الترتيبات في الجنوب، وأيًا يكن حجم المشاركة الدولية فيها، فإن المسؤولية الأساسية والحصرية عن الأمن والاستقرار ستقع على عاتق القوات المسلحة اللبنانية، جنوب الليطاني كما شماله، بما يعني أن واشنطن لا تنظر إلى أي وجود دولي مستقبلي باعتباره بديلا من سلطة الدولة أو تفويضا لها بتأجيل استحقاقاتها».وأشارت المصادر، إلى أن هذا التوجه يفسّر تشاؤم مرجعية رئاسية من نتائج الزيارة، ومقاطعتها لليرزة، في ظل قناعة أميركية بأن لبنان لم يستثمر بصورة كافية الفرصة التي أُتيحت له خلال أكثر من عام ونصف، رغم محاولات إدارة ترامب تقديم المساعدة والدعم، من دون أن تترجم السلطة السياسية ذلك إلى خطوات عملية تتناسب مع حجم المطالب، مؤكدة ان التحذير الأميركي يتصل بضيق الهامش الزمني المتاح أمام بيروت، مع تراجع لبنان في سلم أولويات واشنطن، حيث لا يقتصر التحدي البيروتي على تنفيذ الالتزامات الأمنية، بل يمتد إلى احتمال تبدّل البيئة السياسية الأميركية التي يستند إليها لبنان في هذه المرحلة.وغداة زيارته لبيروت أكد السفير مايك والتز، أن "الرسالة الأميركية واضحة، وهي دولة واحدة وجيش واحد"، معتبراً أن "لبنان صاحب السيادة هو لبنان أكثر قوة".وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف والتز مباحثاته مع رئيس الجمهورية بأنها "مثمرة"، معرباً عن تقديره لقرار عون الذي وصفه بـ"الشجاع" بالدخول في الحوار الثلاثي مع الولايات المتحدة وإسرائيل سعياً إلى تحقيق السلام.وشدّد على أن دور الأمم المتحدة ومهمة قوات حفظ السلام "اليونيفيل" يجب أن يتغيّرا بعد عشرين عاماً، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان حر ومستقل. وفي منشور آخر، أعلن والتز أنّه التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيراً إلى أنّ اللقاء شهد "نقاشاً صريحاً" في شأن وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، ومشدداً على أنّ هذا الأمر "ليس اختيارياً، بل هو السبيل الوحيد للمضي قدماً". وفي حديثه عن " "، قال والتز إنّ "السرطان الذي يمثّله الحزب، والذي أصاب الأمة اللبنانية العظيمة، يجب ألّا يستمر".وكان والتز، اضاف الى اجندته، نشر «فيديو» تضمن تمرينات مع رجال من المارينز في السفارة، إحياءً لذكرى تفجير السفارة الاميركية في بيروت عام 1983، والذي ادى الى مقتل 241 اميركياً في التفجير.فقد رنشر السفير مقطع فيديو( الصورة) يظهر فيه، وهو يؤدي 20 تمرين ضغط برفقة عناصر من مشاة البحرية الاميركية «المارينز» المكلفين بحراسة السفارة.وقال: الخطوة هي تكريم للاميركيين الذين قتلوا محمِّلاً ايران وحزب الله المسؤولية عن مقتلهم.وجاء في المنشور عبارتا «oorah» وsemper gi، وهما من التفجيرات المرتبطة بسلاح مشاة البحرية، وتعكس الانتماء والدفاع للسلاح.في المقابل أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن "حقبة اليونيفيل قد انتهت"، مؤكداً "أن إسرائيل لن تسلّم أمن مواطنيها إلى أي قوة دولية".وقال دانون، خلال زيارة إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في صفد، برفقة وفد من السفراء لدى الأمم المتحدة، إن الزيارة تهدف إلى إطلاع السفراء ميدانياً على ما وصفه بـ"التهديدات التي تواجه إسرائيل على الحدود مع لبنان وسوريا" .وشدّد على أن "أمن المواطنين الإسرائيليين لن يُسلّم إلى أي قوة دولية"، مضيفاً: "لقد ولّى عصر اليونيفيل".