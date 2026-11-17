Advertisement

يواصل الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان جولته السياسية على عدد من المسؤولين بعيداً من الإعلام قبل مغادرته .وافادت معلومات انه اجتمع مساءً الاثنين مع سفير الاميركية في الامم المتحدة مايك والتز، واطلع منه على الجو الأميركي في شأن ملف اليونيفيل وبديلها وعرضا لأوضاع والمنطقة.وكتبت" نداء الوطن": انتقلت الرسائل من تأكيد المواقف إلى تحديد شروط الدعم. فعلم أنّ الأمير يزيد بن فرحان أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من نواب السنّة في وعكّار، أبلغهم خلالها رسائل واضحة وحازمة. وأكّد بن فرحان أنّه مستمرّ في مهمّته، وأنّ المملكة العربية لا تزال تتابع الملف اللبناني، مشدّدًا على أنّ زيارة نجل أردوغان إلى طرابلس والشمال ولقاءه مسؤولين في الدولة لا تعني أنّ الملف اللبناني انتقل إلى يد تركيا، بل لا يزال موضع متابعة من المملكة التي لم تتخلَّ عنه.وفي ما يتعلّق بالوضع اللبناني، أكّد بن فرحان أنّ السعودية ستدعم لبنان عندما تحسم الدولة أمرها وتنزع سلاح " "، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تشكّل مدخلا لتقديم الدعم السعودي للبنان. وشدّد على أنّ السعودية لن ترضى بأنصاف الحلول، وأنّ كلّ ما يُحكى عن احتواء السلاح أو تجميده لا يعني الرياض. وعلى الدولة أن تُثبت جدّيتها لكي يأخذها المجتمع الدولي والرياض على محمل الجدّ. وفي هذا السياق، أكّد بن فرحان استمرار دعم المملكة لحكومة الرئيس نواف سلام. وفي شأن حكومي منفصل، لن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء غدًا، بسبب ظرف عائلي خاص طرأ على سلام، ويستدعي مغادرته لبنان.وكتبت" الديار": اكتسبت زيارة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان واجتماعه بالمندوب الأميركي لدى مايكل والتز أهمية سياسية، وإن كانت نتائج الحراك السعودي، وفق المعطيات المتوافرة، بقيت في إطار العموميات، خلافًا للتوقعات والتسريبات التي سبقت الزيارة.وتابعت الاوساط، بان الرياض أكثر ارتياحا إلى أداء الحكومة، مثنية على الخطوات التي بدأت تنفيذها، حيث اثنى بن فرحان على الهدوء والحكمة التي تم التعامل بهما مع ملف متفجرات ضهر البيدر وغيرها من الحساسة، مبديا انفتاح بلاده على الحراكين القطري والتركي باعتبارهما عنصرَي مساعدة في معالجة التعقيدات اللبنانية، واضعا بعض من التقاهم في أجواء الاتصالات السعودية الإيرانية، عقب زيارة وفد اتفاق مكة الى طهران، مبديا استعداد الرياض لمتابعة ملف تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، شرط استكمال المعالجات الوزارية ودراسة كل منتج على حدة وفق الشروط والمعايير المعتمدة، خاتمة بان الرياض تفضّل دعم مسار الدولة تدريجيا، سياسيا واقتصاديا، من دون منح أي طرف شيكًا على بياض.وفي مقابل هذا التقاطع اللبناني- الأميركي- السعودي حول حصرية السلاح، تحاول طهران إبقاء خطّ نفوذها اللبناني مفتوحًا عبر عين التينة، بحسب مصادر سياسية تحدثت لـ"نداء الوطن".وقالت: اتصال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف برئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس الأوّل، حمل رسالة سياسية مفادها أنّ إيران لا تقبل بتجاوز دورها في رسم مستقبل لبنان. وترى المصادر أنّ طهران سعت من خلال الاتصال إلى تحقيق هدفين: الأوّل، التأكيد أنّ ملفَّي سلاح "حزب الله" والترتيبات الأمنية في الجنوب لا يمكن حسمهما من دونها، والثاني، إعادة تثبيت بري في موقعه ضمن محور "الممانعة"، بعدما سمع في عين التينة مواقف أميركية تدعو إلى نزع سلاح "الحزب".وعلى خط الاتصالات السياسية، سجّل لقاء رئيس جبران باسيل نائب السفير الإيراني حميد ثاني، في زيارة تعارف تناولت التطورات اللبنانية والإقليمية، وأكد خلالها الطرفان ضرورة تجنيب لبنان أي تصعيد عسكري، وتغليب الحوار والدبلوماسية على الخيارات العسكرية.