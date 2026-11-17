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وكتبت صونيا رزق في"الديار": ما زالت العقدة التي تحول دون استئناف الحوار بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب الله حاضرة وتواجه الصعوبات، كما تبقى الوساطات في خانة التعثر، في انتظار نجاح الجهود والمساعي، مع إعلان حزب الله شروطه للمشاركة في الحوار، أبرزها إلغاء قرارات 5 و7 آب 2025، كذلك التراجع عن قرارات 5 أيلول 2025، إضافة إلى إلغاء قرار 2 آذار 2026. كما أنّ الخلاف لا يتعلق فقط بالقرارات الحكومية، بل بطبيعة الحوار الذي تحدّت نتيجته قبل انعقاده وفق أوساط حزب الله، التي أشارت الى أن الحوار لبنانيًا على أساس الدستور، بعيداً عن الإملاءات الأميركية أو أي وصاية خارجية، ويشدّد على ضرورة إعادة النظر في مسار التفاوض مع «إسرائيل»، ووقف المفاوضات المباشرة، أو مراجعة «الاتفاق الإطاري» قبل استئناف الحوار الداخلي، كما يربط الحزب مستقبل سلاحه باستمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته. ولفتت أوساط الحزب الى أن الحزب لا يرفض الحوار، بل يربطه بشروط. ورأت أنّ اللقاءات الثنائية مهما نجحت في تخفيف الاحتقان، لن تكون كافية ما لم تنتج تفاهمات واضحة وقابلة للتنفيذ، وأكدت أن حزب الله يريد ضمانات تتعلق بمستقبلها السياسي والأمني، ويرفض أن يكون الحوار مجرد غطاء، لقرار مسبق بنزع سلاحه. وعلى خط بعبدا، اوضحت مصادر مقربة من الرئاسة ، أن الرئيس جوزاف عون يتمسّك بالحوار، لكن من دون تقديم تنازلات مسبقة تفرغ القرارات الحكومية من مضمونها، وأن الدولة لا يمكن ان تتراجع عن قراراتها، الامر الذي يصعب مهمة الرئيس ، الذي يعمل على إبقاء التواصل قائما بين بعبدا وحارة حريك، لمنع تفاقم الخلاف السياسي بين الطرفين. وأشارت المصادر الى ان الوساطة التي يقوم بها تصطدم بتباعد في المواقف، لان حزب الله يريد معالجة القرارات الحكومية قبل الحوار، فيما ترفض بعبدا جعل التراجع عنها شرطا مسبقا، اذ لا يمكن للرئاسة أن تطلب من ، التراجع عن قرارات اتخذها في ملف السيادة وحصرية السلاح، كما لا يمكن تجميد مسار الدولة التفاوضي مع «إسرائيل»، لمجرد أن الحزب يرفضه.

كتبت" الاخبار": لا يزال الحوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وحزب الله مقطوعاً بالكامل، في ظل تمسّك الحزب بإلغاء قرارات الحكومة الصادرة في 2 آذار قبل أي جلسة رسمية للحوار مع عون، وقبل أي نقاش سياسي مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي يحصر الحزب تواصله معه في الملفات المطلبية.وعلم أن وسطاء حاولوا فتح ثغرة في جدار القطيعة، عبر اقتراح صيغة لا تتراجع فيها الحكومة عن قراراتها، لكنها تصدر موقفاً يؤكد حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال لأرضهم ما دام الاحتلال مستمراً. وبحسب المعلومات، طلب من الوسطاء تأكيد موافقة الرئيسين عون وسلام قبل إعلان موقفه، علماً أن الصيغة التي عُرضت أشارت إلى «الحق في مقاومة الاحتلال حتى زواله» فقط، انطلاقاً من أن وجود الاحتلال يوفّر الغطاء لأي عمل يهدف إلى طرده، وهو أمر تُقرِّه القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان. في المقابل، رفضت السلطة الصيغة المطروحة انطلاقاً من اعتبارها أن التزاماتها بموجب الاتفاق مع تقيد قدرتها على توفير غطاء سياسي لشرعية المقاومة.وعليه، يبقى رهان جميع الأطراف على الخارج، وفق مسارين متعارضين. فحزب الله ينتظر اتضاح مآلات التفاوض بين وطهران، وما إذا كان أي اتفاق مُحتمل بينهما سيشمل وسائر ساحات المواجهة الإقليمية. في المقابل، ينتظر فريق السلطة نتائج حرب يراهن عليها، انطلاقاً من قناعة بأن واشنطن لن تتراجع عن هدف نزع سلاح الحزب، وأنها ماضية في الضغط لتحقيقه. وفي هذا السياق، جاءت مواقف السفير الأميركي لدى مايك والتز، خلال زيارته ، لتؤكد تمسّك الإدارة الأميركية بهذا الهدف، إذ دعا حزب الله إلى تسليم سلاحه طوعاً، مشدّداً على أنه «لا يمكن أن يكون في بلد واحد جيشان».