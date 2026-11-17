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كتب إبراهيم بيرم في"النهار": حادث أمني جديد ارتكبته خلال الساعات الماضية بحق بلدات العرقوب القصية، ما أثبت مجدداً أن إسرائيل ماضية في عملية "تنكيل وتضييق" مدروسة على أهالي هذه البلدات الخمس والتي تضمها المنطقة، وهي إي شبعا، كفرشوبا، وحلتا والهبارية وكفرحمام، والتي يقدر عدد سكانها بأكثر من 30 ألف نسمة.عملية الخطف استهدفت الأخوين محمد وأسعد فارس حمدان، وهي كانت قد خطفت في الرابع من نيسان الماضي شقيقهما الثالث ضاهر فارس حمدان من البلدة وبالطريقة عينها، وهي التسلل إلى داخل البلدة وخطف هؤلاء الأشخاص من منازلهم. والمخطوفين الجديدين يرتفع عدد الذين اختطفتهم الدوريات الإسرائيلية من أبناء المنطقة، إلى 13 شخصاً، سبعة منهم من بلدتي حلتا وكفرشوبا، فيما يتوزع الباقون بين الهبارية التي خطفوا منها رئيس بلديتها السابق عطوي محمد عطوي من منزله وأمام عائلته قبل نحو عام، وكفرشوبا.والمعلوم أن القوات الإسرائيلية كانت قد أوقفت قبل أسابيع رئيس بلدية كفرشوبا، بلديات العرقوب الدكتور القادري، وحققت معه لساعات طالبة منه التعاون والتنسيق معها وهو ما قابله بالرفض. كما أنها منعت سكان البلدة نفسها من قطاف موسم زيتونهم، قبل أن تمنحهم فرصة ساعات عدة وليوم واحد لجني محاصيلهم. ويقول القادري لـ"النهار": إن منطقتنا العرقوب التي كانت من أول المناطق الحدودية التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية منذ نهاية عقد الستينيات من القرن الماضي، تتعرض في الآونة الأخيرة لعملية تضييق وتنكيل يومية من الجانب ، ولا نبالغ إذا قلنا إن الإسرائيليين يقضمون أراضينا تدريجياً، إما عبر الوحدات العسكرية الإسرائيلية في أراض ومساحات عائدة لأهالي بلدتنا كفرشوبا، أو من خلال إطلاق النار على الأهالي الذين يقصدون حقولهم وكرومهم لمنعهم من العودة إليها، حتى أن المساحات القديمة والجديدة التي قضمها الجيش الإسرائيلي على مراحل تقدر بنحو ثلث مساحة الأرضي العائدة للبلدة، ونحن أبلغنا إلى الجهات المسؤولة صورة عن وضع البلدة وما تتعرض له، لكننا لا نجد الاهتمام المطلوب.وخلص القادري: قبل نحو 36 ساعة فوجئنا بالجرافات الإسرائيلية تجرف كلياً بناء معمل نفايات قديم كان مهدوماً ويقع في خراج البلدة، ما يعني أن الإسرائيلي ينفذ إجراءات عسكرية جديدة في محيطنا تحسباً.وكتبت"الديار": في تطور ميداني جنوبي، سجل انسحاب الكتيبة 74 التابعة للواء المدرّع الإسرائيلي 188، من بلدة رشاف، نتيجة نقص حاد في عديد القوات المنتشرة في المنطقة، وسط مخاوف من عودة الى حرب العصابات، في ظل محاولات مجموعات صغيرة منه للتسلل إلى المنطقة، إلى جانب مجموعات أخرى حسب تصريح مصادر عسكرية إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، ما دفع إلى اعتماد صيغة «السيطرة العملياتية عن بُعد» بدلا من مواصلة التمركز العسكري داخل البلدة، والاعتماد على مواقعها في محيط بلدة دبل لإدارة عملياتها العسكرية في هذا القطاع، وسط استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف البلدة ومحيطها.هذا الانسحاب عكس التحدي الميداني المرتبط بقدرة الجيش على الاحتفاظ بانتشاره داخل القرى الجنوبية في ظل محدودية القوات المتاحة، والمخاطر الناجمة عن إبقاء مجموعات صغيرة في مواقع يصعب إسنادها بسرعة.اضافت" الديار": هذا التطور العسكري تزامن مع تحركات محلية في عدد من القرى الحدودية الجنوبية، تهدف إلى تسهيل عودة السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال الحرب، اذ كشفت مصادر جنوبية، عن مبادرة يقودها رؤساء بلديات القرى ، بدعم من السفارة البابوية، تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية داخل هذه القرى، وحشد المساعدات الإنسانية اللازمة، وتوفير مقومات العودة للسكان الذين غادروا منازلهم، لا سيما دبل، رميش، عين إبل، وعلما الشعب.Sent from my iPhone