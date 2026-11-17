Advertisement

كتب عمر البردان في" اللواء": لم تخرج زيارة السفير الأميركي لدى مايك والتز إلى ، بتصور واضح إزاء الرؤية الأميركية لمرحلة ما بعد "يونيفيل" في الجنوب، وتحديداً ما يتصل بطبيعة القوة التي يفترض أن تحل مكان قوات الطوارئ الدولية بعد انتهاء مهامها آخر العام . وإذ لم يحمل معه الزائر الأميركي أي اقتراح مكتوب بشأن موقف بلاده من شكل ومهام القوة التي ستخلف "يونيفيل"، فإن ما سمعه من المسؤولين اللبنانيين كان واضحاً وصريحاً، لجهة ضرورة أن يوفر مجلس الأمن الغطاء الأممي المطلوب، لأي قوة ستأخذ مكان القوات الدولية، في إطار استكمال تنفيذ القرار 1701 الذي يتمسك به ، رغم محاولات التنصل منه، والسعي لاستبداله ب"اتفاق الإطار"، والسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن بهذا الشأن، وهو ما يرفضه لبنان بإجماع قياداته الرسمية، وهذا ما تم إبلاغه إلى السفير والتز في لقاءاته التي عقدها في بيروت، والتي استثنى منها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في رسالة سياسية واضحة تعبر عن استياء واشنطن من أداء الجيش اللبناني، في ما يتصل بموضوع نزع سلاح " " .ولا تخفي أوساط سياسية معارضة ل"حزب الله"، التأكيد أن " ومن خلال ما يقوم به حليفها حزب الله في لبنان، لا تزال تظن أنها قادرة على استخدام أرض لبنان كصندوق بريد من أجل إرسال ما تريد أن تبلغه للإدارة الأميركية . وأبرز دليل على ذلك، سيارة ضهر البيدر، حادثة جرد بشري، مخزن الضاحية الجنوبية، وربما النائب العراقي السابق في الطريق الجديدة . بمعنى أنها رسائل أمنية وفق ما تقوله الأوساط، افتعلها وأراد كشفها "حزب الله"، أي أنه أراد توقيعها أمام الرأي العام اللبناني والرأي العام الخارجي من أجل أن يقول لواشنطن أنه لا يجب أن تتكل على الدولة في موضوع المفاوضة مع إسرائيل، وألا تتكل أيضاً على رئيس لبنان أو رئيس حكومته . فإذا أرادت الاستقرار، فعليها أن تتكلم مع إيران، وإذا أرادت أيضاً ضمان أمن إسرائيل، فعليها أن تتكلم مع إيران" . وأشارت الأوساط، إلى أن "زيارات الموفدين العرب والأجانب إلى لبنان، هدفها إحداث التوازن المطلوب مع هذه الاستباحة التي يقوم بها الجانب " .ويعكس اللقاء الذي جمع السفير الأميركي والتز بالموفد السعودي الأمير بن فرحان، جانباً هاماً من التنسيق الأميركي السعودي المستمر بشأن لبنان، في مواجهة محاولات إيران التمسك بالورقة اللبنانية. وكان اللقاء مناسبة وفق المعلومات المتوافرة، لعرض الموقفين الأميركي والسعودي من تطورات الملف اللبناني، وتحديداً ما يتصل ب"اتفاق الإطار" ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب . وقد أطلع بن فرحان من والتز على الجو في هذا الخصوص وعرضا لاوضاع لبنان والمنطقة. وقد نقل زوّار الأمير بن فرحان عنه قوله، إن هناك مساعٍ لتأمين شبكة أمان دولية تدعم الحكم والحكومة في تنفيذ قراراتها، مع احتمال إعادة تفعيل اللجنة الخماسية بهدف تجنّب التصادم من جهة، وعدم السماح باستمرار الوضع الراهن من جهة أخرىوكتب ألان سركيس في" نداء الوطن": لم تعد بيانات الحكومة اللبنانية وقراراتها المتلاحقة تقنع أحدًا، لا في الداخل ولا في الخارج. سقطت سياسة شراء الوقت خلف الكلمات الكبيرة، وانكشفت الهوّة الواسعة بين ما يقرّر في جلسات وما يحصل على الأرض. فالدولة التي تعلن قرارات سيادية ثم تعجز عن تنفيذها لا تقدّم نموذجًا عن استعادة سلطتها، بل تكرّس صورة العجز وتمنح خصومها فرصة إضافية للاستهذزاء بمؤسساتها. لم تعد المشكلة في نقص القرارات، بل في غياب الإرادة والقدرة على فرضها. وهذا تحديدًا ما بات يثير غضب العواصم التي تنتظر من بيروت أفعالا لا بيانات. وتكشف معلومات دبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ التقييم الأميركي والغربي لأداء الحكومة لم يعد إيجابيًّا، وأنّ الهوّة بين الالتزامات المعلنة والتنفيذ الفعلي أصبحت موضع نقاش جدي في العواصم المعنية. ويبرز في هذا السياق ملف متفجرات ضهر البيدر، بعدما لم يُحَل إلى المجلس العدلي، في خطوة أثارت استياءً سياسيًا وأمنيًّا. ولم يعد التعثر مقتصرًا على الملفات السيادية، بل تمدّد إلى طريقة إدارة الحكومة نفسها، وصولا إلى اعتكاف وزراء "القوات اللبنانية"، بما يعكس حجم الخلاف حول جدية المواجهة المطلوبة.وتكشف المصادر الدبلوماسية عن بحث جدي داخل أروقة الإدارة الأميركية في إمكان اتخاذ تدابير تطال الدولة اللبنانية، لا الاكتفاء بالعقوبات المفروضة على "حزب الله" وشخصيات مرتبطة به. ويعني ذلك أنّ واشنطن بدأت تنظر إلى مسؤولية الحكومة عن التعطيل بوصفها جزءًا من المشكلة.