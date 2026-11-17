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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مصير 4 شبان من مخيم نهر البارد، هم أحمد نافز حسن، وحسين عثمان، ومحمد عبد العال، ونمر عبد العال، لا يزال مجهولاً، وذلك بعد توقيفهم من قبل خفر السواحل السوري أثناء رحلة صيد بحجة دخول المياه الإقليمية السورية.
وبعد احتجازهم في سجن أرواد ونقلهم إلى المحكمة، انقطع التواصل معهم منذ يوم السبت الماضي، وسط تضارب المعلومات بشأن تسليمهم إلى الأمن العام اللبناني، فيما تناشد عائلاتهم السلطات اللبنانية التدخل العاجل للكشف عن مصيرهم وضمان سلامتهم والإفراج عنهم.