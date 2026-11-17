أفادت مندوبة " " بأن مصير 4 شبان من مخيم ، هم أحمد نافز حسن، وحسين عثمان، ومحمد ، ونمر عبد العال، لا يزال مجهولاً، وذلك بعد توقيفهم من قبل السوري أثناء رحلة صيد بحجة دخول المياه الإقليمية .

وبعد احتجازهم في سجن أرواد ونقلهم إلى المحكمة، انقطع التواصل معهم منذ يوم السبت الماضي، وسط تضارب المعلومات بشأن تسليمهم إلى الأمن ، فيما تناشد عائلاتهم التدخل العاجل للكشف عن مصيرهم وضمان سلامتهم والإفراج عنهم.