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لا تزال الترتيبات الجارية لمرحلة ما بعد مغادرة قوات «حفظ السلام» في الجنوب (اليونيفيل) في واجهة الاهتمام، وسط مشاورات تجري بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيسين نبيه بري ونواف سلام ومع مندوب الاميركية لدى الامم المتحدة مايك والتز.وقد أظهرت الولايات المتحدة تشدداً أكبر حيال سلاح «حزب الله» الذي وصفه والتز، إثر لقاءاته المسؤولين اللبنانيين، بأنه «سرطان»، مشدداً على ضرورة وضع كل الأسلحة تحت سلطة الدولة، ومؤكداً أن «رسالة أميركا واضحة: دولة واحدة وجيش واحد».ووصف نقاشه مع رئيس مجلس النواب بأنه صريح، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة «ليس اختيارياً، بل هو السبيل الوحيدة للمضي قدماً»، ومضيفاً أن «السرطان الذي يمثّله (حزب الله)، والذي أصاب الأمة العظيمة، يجب ألا يستمر».وتحدث والتز عن لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، وأشار إلى أنه تناول الإصلاح الاقتصادي والأمن، مؤكداً حاجة إلى إصلاح حقيقي وبسط سلطة الدولة لجذب الاستثمارات وكسر حلقة الأزمات.في المقابل، جدد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام السفير الفرنسي باتريك دوريل التمسك بالقرار «1701»، مؤكداً ضرورة خضوع أي قوة تنفذ بنوده لولاية ، وإنهاء الاحتلال ، وعودة الأهالي إلى قراهم.وتشير أوساط سياسية إلى تمسك رئيس الجمهورية جوزاف عون ببقاء أي قوة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، وإلى تشديده على أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية لأي ترتيبات أمنية مقبلة.ووفق المعلومات فان الصيغة الأميركية المطروحة لما بعد انسحاب اليونيفيل تتضمن نشر قوات متعددة الجنسيات لا يتخطّى عددها المئة، مع توسيع نطاق مهامها الجغرافي ليشمل منطقة شمال الليطاني، على أن تُكلّف بقرار أممي يلحظ اتفاق الإطار الثلاثي. وقد أبلغ والتز رئيس الجمهورية جوزف عون بأنّ العمل جارٍ في مجلس الأمن لصياغة قرار يستند إلى القرار 1701 مع إدخال تعديلات وتحديثات عليه، بحيث يتضمّن عناصر من اتفاق الإطار الثلاثي. وبذلك يجري التنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا حول صيغة تلحظ التمسّك بالقرار 1701 مع إدخال اتفاق الإطار في صلب تفويض القوة الجديدة.الى ذلك، ألغى رئيس العراقي علي الزيدي زيارته الى لبنان التي كانت مقررة اليوم من دون ان يشير بيان السفارة العراقية الى الاسباب.الا ان المعلومات افادت ان الالغاء جاء على خلفية تطوّرات الوضع الأمني وتداعيات التصعيد في ناحية جرف الصخر بالعراق، في ظلّ احتمال أن تشهد الساعات المقبلة تطوّرات متسارعة تستدعي وجود رئيس الوزراء العراقي، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، للإشراف المباشر على أيّ تحرّك واتخاذ القرارات اللازمة.