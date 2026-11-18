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أكد مرجع رفيع، خلال لقاءات عقدها في ، أن هناك حراكاً دبلوماسياً جدياً يجري بعيداً من الأضواء، بهدف التوصل إلى تسوية بين الأميركية وإيران وتجنب الذهاب نحو تصعيد عسكري واسع في المنطقة.وبحسب المرجع، فإن أي تسوية محتملة بين وطهران ستشمل حكماً الساحة ، خصوصاً أن معالجة أسباب التوتر في المنطقة لا يمكن أن تتم بمعزل عن التطورات في لبنان.ولفت المرجع إلى أن فرص التوصل إلى حل سياسي لا تزال قائمة، بالرغم من ارتفاع منسوب التصعيد، مشيراً إلى أن نجاح المساعي الدبلوماسية من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الواقع السياسي والأمني في لبنان خلال المرحلة المقبلة.