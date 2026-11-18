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تسير عملية دفع التعويضات التي يقوم بها " " للمتضررين من الحرب الأخيرة بسلاسة ملحوظة وبطريقة أفضل بكثير مما كانت عليه الحال خلال مرحلة دفع التعويضات التي تلت حرب الستة والستين يوماً.وبحسب المعطيات، يبدو أن "الحزب" استفاد من تجربته السابقة في إدارة هذا الملف، خصوصاً على الصعيدين الإداري والتنظيمي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على آلية دفع المستحقات للمتضررين، بالرغم من حجم الأضرار الكبير الذي خلفته الحرب الأخيرة.ويولي الحزب أهمية كبيرة لاستمرار دفع التعويضات وعدم حصول أي انقطاع فيها، نظراً إلى حساسية هذا الملف داخل بيئته الشعبية، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعاني منها العائلات المتضررة.