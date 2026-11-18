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لم يمرّ عدم لقاء السفير الأميركي لدى مايكل والتز قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خلال زيارته لبيروت، مرور الكرام لدى عدد من السياسيين، الذين يرفضون المساس بالقيادة الحالية في اليرزة، ولم يقتنع هؤلاء بالسبب المعطى والمتعلق بطبيعة زيارة الموفد الأميركي أو بضيق الوقت. ويرى هؤلاء أنه عندما يزور مسؤول أميركي بهذا المستوى ، ويلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نواف سلام، ويستثني المؤسسة العسكرية وقائدها، فإن هذا الاستثناء يصبح بحد ذاته رسالة تستحق التوقف عندها، خصوصاً أن الجيش هو المعني الأول بتنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح وبسط سلطة كامل أراضيها.واللافت أن والتز، عندما سُئل مباشرة عن سبب عدم إدراج هيكل في جدول لقاءاته، وما إذا كان ذلك يحمل رسالة سياسية أميركية إلى قيادة الجيش، أجاب بأنه موجود في لبنان بصفته دبلوماسياً ومندوباً لبلاده لدى الأمم المتحدة، وأن ضيق الوقت فرض إعطاء الأولوية للقاء مكونات الأمم المتحدة والقيادات السياسية.لكن هل يكفي هذا التبرير لإقناع فئة معينة من اللبنانيين، ولا سيما أن الزيارة لم تكن بروتوكولية، بل تناولت مستقبل الوضع الأمني في الجنوب، ومصير قوات "اليونيفيل" بعد انتهاء ولايتها، والبحث في صيغة دولية بديلة، ودور الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة، وهل يمكن فصل هذه الملفات عن المؤسسة العسكرية التي ستتحمل مسؤولية تنفيذ أي ترتيبات أمنية جديدة؟قد يكون والتز أراد بالفعل حصر زيارته في الشق الدبلوماسي والسياسي والأممي، إلا أن هذا التفسير لا يلغي الدلالات السياسية لغياب اللقاء، ولا سيما أن واشنطن لم تكن في الأشهر الماضية تخفي تحفظاتها على أداء الجيش في مقاربة ملف سلاح " ".فمن غير المنطقي تجاهل السابقة التي تعود إلى تشرين الثاني 2025، عندما ألغت الإدارة الأميركية زيارة كانت مقررة لقائد الجيش لواشنطن، في خطوة ارتبطت، وفق تقارير إعلامية، باستياء مسؤولين أميركيين من مواقف القيادة العسكرية وطريقة تعاملها مع ملف نزع سلاح "حزب الله". كما سبق أن نُقلت في آذار 2026 مواقف أميركية تنتقد ما اعتبرته تردداً لدى قيادة الجيش في مواجهة نفوذ الحزب.من هنا، لا يبدو من السهل اعتبار عدم لقاء هيكل هذه المرة مجرد مصادفة في جدول المواعيد. فواشنطن تريد من الجيش أن يكون الأداة التنفيذية الأساسية لاستعادة سيادة الدولة، لكنها في المقابل لا تخفي أن لديها معايير واضحة لتقييم أدائه، وفي مقدمها مدى تقدمه في تنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بحصرية السلاح.وفي هذا السياق، تكتسب تصريحات والتز من أهمية إضافية، إذ شدد على أنه لا يمكن أن تكون في لبنان دولتان أو جيشان، داعياً "حزب الله" إلى تسليم سلاحه طوعاً، ومؤكداً أن استعادة السيادة تمر عبر القوات المسلحة اللبنانية. وهذه الرسالة، وإن حملت دعماً واضحاً للمؤسسة العسكرية، فإنها تضع قيادتها أيضاً أمام مسؤولية مباشرة لا يمكن التهرب منها.في المقابل، لا يجوز إغفال الظروف التي يعمل فيها الجيش، ولا سيما محدودية قدراته وإمكاناته، واستمرار الاحتلال لأجزاء من الأراضي اللبنانية، والاعتداءات المتواصلة، فضلاً عن التعقيدات الداخلية التي تجعل أي مواجهة غير محسوبة مع "حزب الله" محفوفة بمخاطر أمنية ووطنية. لكن هذه الاعتبارات، على أهميتها، لا تستطيع أن تتحول إلى مبرر مفتوح لتأجيل تنفيذ قرارات الدولة أو إبقاء مسألة حصرية السلاح معلقة إلى أجل غير مسمى.والأكثر دلالة أن العماد هيكل، وفي اليوم نفسه الذي كان فيه والتز يعقد لقاءاته في بيروت، شدد خلال زيارته لأحد مراكز الجيش في البقاع على أن واجب المؤسسة العسكرية هو ضمان نجاح قرارات الدولة، أياً تكن الاعتبارات الأخرى. وهو موقف يمكن قراءته على أنه تأكيد لالتزام الجيش بالقرار السياسي، في مرحلة تتزايد فيها الانتقادات الداخلية والخارجية لأدائه.لكن السؤال الذي يبقى مطروحاً: هل أرادت واشنطن من خلال تجاوز قائد الجيش توجيه إنذار سياسي غير مباشر إليه، أم أنها اكتفت بإيصال رسالتها إلى الرؤساء الثلاثة، تاركة للمؤسسة العسكرية أن تثبت عملياً قدرتها على تنفيذ ما تقرره السلطة السياسية؟في الحالتين، لا يستطيع أحد أن يتجاهل أن العلاقة بين واشنطن وقيادة الجيش دخلت مرحلة اختبار جديدة. فالدعم الأميركي للمؤسسة العسكرية لا يعني منح قيادتها شيكاً على بياض، كما أن التحفظات الأميركية لا تعني بالضرورة التخلي عن الجيش أو التشكيك في دوره الوطني.غير أن ما ينبغي أن تدركه واشنطن أيضاً هو أن الجيش ليس مجرد أداة لتنفيذ أجندات خارجية، بل مؤسسة وطنية تعمل في ظروف استثنائية، وتحتاج إلى دعم فعلي سياسي ومادي، لا إلى رسائل عتب متكررة.أما قيادة الجيش، فعليها أن تدرك أن الثقة الدولية لا تُبنى بالتصريحات وحدها، بل بقدرتها على ترجمة قرارات السلطة السياسية إلى وقائع على الأرض، من دون التفريط بوحدة المؤسسة العسكرية أو الاستقرار الداخلي.فهل كان ضيق الوقت هو السبب الحقيقي لعدم لقاء والتز بهيكل، أم أن ضيق الثقة بات أعمق من أن تخفيه المجاملات الدبلوماسية؟