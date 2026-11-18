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بعد تسع سنوات من الغياب، عاد برنامج "Dancing with the Stars" (رقص النجوم) إلى الشاشة بحلّة جديدة وإنتاج ضخم، ليعيد أجواء المنافسة والاستعراض إلى الجمهور، في عودة طال انتظارها لأحد أبرز البرامج الترفيهية التي عرفتها الشاشة المحلية. ولم تقتصر هذه العودة على إحياء البرنامج فحسب، بل حملت معها وجوهاً جديدة قررت خوض تجارب خارج الأطر التي اعتادها الجمهور.ومن بين هذه الأسماء، الإعلامي أنطوان سعادة، المعروف بإطلالاته في البرامج والفقرات الاقتصادية، الذي انتقل من عالم الأرقام والمؤشرات إلى أجواء الموسيقى والرقص والأضواء، في أول تجربة له في تقديم برنامج فني وترفيهي. وقد لفت الأنظار بحضوره و"كاريزمته" على المسرح، مقدّماً جانباً جديداً من مسيرته الإعلامية.تجربة تضعه أمام تحدٍّ مختلف، فكيف خاض أنطوان سعادة هذه المغامرة؟ وماذا كشف عن كواليسها وطموحاته للمرحلة المقبلة؟يقول سعادة في حديث لـ " "، أنّه استقبل فرصة تقديم "رقص النجوم" بحماس وفرحة كبيرين، رغم أنّه لم يفكّر يوماً في المشاركة في برنامج من هذا النوع أو تقديمه، كونه بعيداً عن عالم الرقص. وأوضح أنّه لا يزال يحاول التأقلم مع المصطلحات التي لم يكن يستخدمها سابقاً، بعدما اعتاد الحديث عن النمو والتضخم الاقتصادي، ليجد نفسه فجأة في عالم الرقص، لافتاً إلى أنّه سيكتسب المزيد من الخبرة مع كل حلقة.وكشف أنّ رئيس مجلس إدارة ال MTV، الأستاذ ميشال المر هو من شجّعه على خوض التجربة، بعدما طرح عليه الفكرة، فرحّب بها بحماس، وقال لنفسه إنّه ليس من الخطأ أن يختبر قدراته ويخوض تجربة جديدة.أما عن الاستعداد للانتقال إلى المسرح، فأوضح سعادة أنّ الظهور أمام الكاميرات ليس أمراً جديداً عليه، بحكم اعتياده على العمل في الاستوديوهات والظهور في نشرات الأخبار، حيث يوجد مخرج يوجّههم، إلى جانب الإضاءة والكاميرات. لذلك، يرى أنّ نصف العمل مألوف بالنسبة إليه.لكن الجزء المختلف، بحسب سعادة، هو طبيعة الأجواء، إذ ينتقل إلى مسرح فيه جمهور وترفيه وفرح ورقص، ما يتطلب الاعتياد على مجموعة من التفاصيل، سواء لناحية الوقفة أو الأمور التقنية. وأشار إلى أنّ هذه التفاصيل قد تشغل جزءاً من التركيز في البداية، إذ عليه معرفة المشترك التالي الذي سيصعد إلى المسرح، والإصغاء إلى توجيهات المخرج، ومعرفة مكان وقوفه والكاميرا التي ينبغي أن ينظر إليها. وكل هذه الأمور تتطلب تركيزاً، خصوصاً في البدايات، إلى أن يعتاد عليها ويصبح التعامل معها أكثر سهولة.ولفت إلى أنّ التحضيرات جرت خلال فترة قصيرة جداً، لكن مع انطلاق الحلقة الأولى بدأت التجربة الفعلية، حيث بات عليه اختبار هذه الأمور على أرض الواقع والتعامل مع مختلف العوامل التي يفرضها المسرح والبث المباشر.وعن رهبة الوقوف أمام الجمهور والكاميرات، أكد سعادة أنّه لا يمكن الوقوف أمام جمهور وأضواء من دون الشعور بالرهبة، معتبراً أنّ المهم هو ألا تصل هذه الرهبة إلى مرحلة الخوف، بل أن تُستخدم بطريقة إيجابية لتقديم الأفضل. وأضاف أنّ هناك أشخاصاً يحبون الوقوف أمام الكاميرا وتحت الأضواء، وآخرين لا يستطيعون خوض هذه التجربة، مشيراً إلى أنّه يحبها "أكثر من اللازم"، ولذلك لم يشعر بالخوف، رغم وجود الرهبة، وخصوصاً في اللحظات الأولى.وفي هذا السياق، كشف أنّه تأثر واغرورقت عيناه بالدموع قليلاً عندما بدأ، بعدما استعاد شريط رحلته وتذكّر من أين انطلق وإلى أين وصل. وروى أنّ بدايته كانت من الصفر في عالم الصحافة والإعلام، خلف الكاميرا، حيث عمل في مونتاج الفيديوهات، قبل أن ينتقل تدريجياً إلى العمل الصحفي، ثم تابع دراسته وحصل على شهادة الماستر في الصحافة السياسية والاقتصادية، ولذلك استعاد كل تلك المراحل عندما وقف على المسرح وتأثر للحظة.أما عن الشخصية التي سيظهر بها أمام الجمهور، فأكد سعادة أنّه سيكون على طبيعته وعفويته، لأنّ الناس لا تحب الشخص المصطنع. وأوضح أنّ الجميع معرّضون لارتكاب الأخطاء، سواء بالتعثر على المسرح أو سقوط الميكروفون، لكن هناك فرقاً بين التعامل مع الموقف بعفوية وتلقائية ومحاولة إظهار شخصية ليست الشخصية الحقيقية.وأضاف أنّ التقاط الميكروفون بعفوية إذا سقط، أو النهوض بطريقة طبيعية بعد التعثر، يجعل الجمهور يتقبّل الشخص ويحترمه، في حين أنّ التصرف بشخصية مصطنعة لا تشبهه قد يعرّضه للانتقاد. وأكد أنّه شخص عفوي جداً ويحب أن يكون على حقيقته، لأنّه لا يستطيع التصنّع أو القيام بأمور لا تشبهه.وفي ما يتعلق بإمكانية أن تشكّل هذه التجربة بداية لمسار جديد في تقديم البرامج الترفيهية والفنية، أشار سعادة إلى أنّه لم يكن يتوقع أن تفتح له الحياة أبواباً ويسلك طرقاً جديدة، لكنّه يرى أنّه عندما تأتي فرصة من هذا النوع، يجب أن يعيش التجربة حتى النهاية ويعطيها كل ما لديه، وهذا ما يفعله اليوم. وأضاف أنّه لا يعرف ماذا سيحمل ، لكنه يأمل أن تُفتح أمامه أبواب جديدة وفرص إضافية، وأن تكون جميعها نحو الأفضل.وفي المقابل، شدّد سعادة على أنّه سيحافظ على المسار الذي عمل من أجله وتعب للوصول إليه، أي الصحافة الاقتصادية، التي لن يتوقف عنها، بل يطمح إلى مواصلة دراساته العليا فيها وصولاً إلى الدكتوراه. وأكد أنّ كل تجربة إضافية، مثل تقديم البرامج الترفيهية، يمكن أن تشكّل إضافة إلى مسيرته، لكنها لن تجعله يتخلى عن المجال الذي بنى فيه خبرته وعمل طويلاً للوصول إلى ما هو عليه اليوم.