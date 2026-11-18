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يتحضر الجيش لجولة قتال جديدة مع ولحرب في ، فيما يجري التخطيط لمناورات إضافية في قيادة الداخلية والمستشفيات.في المقابل، يتبنى موقفاً يمثل الأقلية داخل المؤسسة الأمنية، ويحذر من شن هجوم على إيران من دون مشاركة ، بحسب صحيفة معاريف .فموقف رئيس الأركان إيال زامير، كما عرضه أمام المستوى السياسي بحسب الصحيفة، يتمثل في ضرورة التصرف بحكمة وتروٍّ، والسعي إلى تنسيق أي هجوم على إيران مع الأميركيين، وعدم شن هجوم إسرائيلي مستقل في المرحلة الحالية.ويُعد موقف رئيس الأركان موقف أقلية مقارنة بمواقف رئيس الموساد ورئيس الشاباك ورئيس .ويرى زامير أن إحدى القواعد الأساسية في المرحلة الراهنة هي ضمان التعاون مع الأميركيين، بما يشمل التنسيق الاستخباراتي قبل الحرب وخلالها، وكذلك التعاون في استخدام طائرات التزوّد بالوقود الأميركية.ويدرك الجيش الإسرائيلي أن اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران سيؤدي أيضا إلى اندلاع القتال على الجبهة الشمالية.علما انه اليوم الأربعاء، ستجري قيادة الجبهة الداخلية مناورة إنقاذ إضافية في مواقع الدمار، ضمن سلسلة من المناورات العديدة التي نُفذت خلال الأيام الأخيرة، كذلك ستجري المستشفيات في جنوب ، مناورة مشتركة مع الجيش الإسرائيلي للتعامل مع حادث متعدد الإصابات.