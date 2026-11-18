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وبعيداً عن السياسة، تسلمت شركة "الميدل إيست" أمس طائرة جديدة من طراز "Airbus A321XLR" لتنضمّ إلى أسطولها في محطة مهمة لتحديث الأسطول وتطوير القدرات التشغيلية للشركة.

وأقيم استقبال رسمي في مطار رفيق الدولي - بيروت، لدى وصول الطائرة شارك فيه رئيس الحكومة نواف سلام، وحشد من الوزراء، دلالة على الأهمية التي تكتسبها هذه الخطوة على مستوى قطاع النقل الجوي في لبنان.

كان يوم الثلاثاء في 17 تشرين الثاني 2026 حافلاً بالتطورات السياسية والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية، وتصدّرت المشهد تداعيات زيارة الموفد الأميركي إلى مايك والتز، وما حملته من رسائل بشأن سلاح " " ومستقبل القرار 1701 والوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل". وفي موازاة ذلك، برز تصعيد جديد بين جمعية المصارف ووزارة المالية، فيما دخلت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى دائرة التأجيل.واصلت زيارة المندوب الأميركي لدى مايك والتز إلى لبنان تصدّر الاهتمام السياسي، بعدما شملت لقاءاته رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى زيارة الناقورة.وشدد والتز على ضرورة استعادة الدولة سيادتها الكاملة، داعياً "حزب الله" إلى تسليم سلاحه طوعاً إلى الدولة، ومؤكداً أنه لا يمكن أن يكون في لبنان جيشان.واللافت أن والتز لم يلتقِ قائد الجيش العماد رودولف هيكل، على رغم أن المؤسسة العسكرية ستكون في صلب أي ترتيبات أمنية مقبلة في الجنوب.لم يحمل والتز تصوراً نهائياً متفقاً عليه بشأن القوة التي يمكن أن تحل مكان اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها في 31 كانون الأول 2026.وتشير المعلومات المتداولة إلى أن أحد الخيارات المطروحة يتمثل في قوة مراقبة دولية، مهمتها متابعة تنفيذ اتفاق الإطار ورفع التقارير، على أن تستند إلى تفويض من مجلس الأمن.في المقابل، يتمسك لبنان باستمرار الحضور الدولي في الجنوب، وبالقرار 1701 مرجعية أساسية لأي ترتيبات جديدة، مع ضرورة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته.- بري والتحفظ على المقاربة الأميركيةأظهرت مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحفظاً على الطروحات الأميركية، ولا سيما ما يتصل بإعادة النظر في القرار 1701 واتفاق الإطار. وقد عكست المواقف المنشورة استمرار التباين حول كيفية معالجة ملف السلاح والانسحاب ومستقبل الانتشار الدولي.- زيارة رئيس الوزراء العراقي تأجلتكان من المقرر أن يصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى بيروت الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي وملفات الطاقة، وفي مقدمها مشروع خط أنابيب النفط من كركوك إلى طرابلس.لكن الزيارة أُرجئت إلى موعد يحدد لاحقاً، لأسباب داخلية عراقية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية وكان "لبنان24" السباق في نشر خبر التأجيل.لا يزال الوضع الميداني في الجنوب محكوماً بهشاشة التفاهمات، في ظل استمرار الخروقات وعدم اكتمال الانسحاب، بالتوازي مع البحث عن ترتيبات دولية بديلة لليونيفيل.وتكمن الخطورة في أن انتهاء مهمة القوات الدولية قد يسبق التوصل إلى صيغة أمنية متفق عليها، ما يضع الجيش أمام مسؤوليات إضافية، ويثير تساؤلات حول الضمانات الدولية لمنع تجدد المواجهات.لم تكن دعوة والتز إلى تسليم "حزب الله" سلاحه طوعاً مجرد موقف إعلامي، بل رسالة سياسية مباشرة إلى السلطة اللبنانية بأن واشنطن تنتظر خطوات عملية في ملف حصرية السلاح.والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستكتفي بمراقبة تنفيذ القرارات اللبنانية، أم ستربط دعمها السياسي والعسكري والاقتصادي بجدول زمني واضح.تزامنت التطورات اللبنانية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار الاتصالات عبر وسطاء إقليميين، بينهم قطر وعُمان وباكستان، لاحتواء احتمالات المواجهة.ويخشى لبنان أن يؤدي أي تصعيد إيراني ـ أميركي إلى إعادة وضع الجبهة اللبنانية في قلب الحسابات الإقليمية، خصوصاً في ظل استمرار الخلاف حول سلاح حزب الله ومستقبل دوره العسكري.أعلنت جمعية مصارف لبنان تنفيذ إضراب تحذيري يوم الأربعاء من كل أسبوع خلال الأسابيع المقبلة، احتجاجاً على الخلاف مع وزارة المالية بشأن التعديلات الضريبية على التصاريح المالية للأعوام 2020 إلى 2024.ويتركز الخلاف على معالجة فروقات أسعار الصرف والمؤونات المرتبطة بسندات اليوروبوند، إذ تعتبر المصارف أن الإجراءات المطلوبة قد تؤدي إلى فرض ضرائب على أرباح دفترية غير محققة واستنزاف السيولة المتبقية لديها.في المقابل، تتمسك وزارة المالية بتطبيق القوانين الضريبية، مع الإشارة إلى تمديد مهلة تصحيح التصاريح حتى 15 كانون الأول.والخاسر المحتمل من هذا الاشتباك هو المواطن والمودع، الذي يجد نفسه مرة جديدة أمام احتمال تعطيل معاملاته المصرفية، فيما لا يزال مصير ودائعه بلا حل نهائي.تتجدد المخاوف من أن يتحول الخلاف الضريبي بين الدولة والمصارف إلى مواجهة إضافية على حساب المودعين، في وقت لا تزال فيه خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الودائع تواجه عقبات تشريعية ومالية.يبقى الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي وإقرار الإصلاحات المالية والمصرفية المطلوبة من أبرز الملفات العالقة، وسط حاجة لبنان إلى استعادة الثقة الدولية وتأمين مصادر تمويل تسمح بإعادة تحريك الاقتصاد.أثارت زيارة بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى لبنان اهتماماً سياسياً وإعلامياً، خصوصاً في ضوء تنامي الحضور التركي والحديث عن مصالح أنقرة في المرحلة المقبلة.وتوقفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عند الزيارة، معتبرة أن على لبنان التنبه إلى المصالح التي تقف وراء الدعم التركي، وألا يسمح بأن يأتي هذا الحضور على حساب استقلال قراره.لى رغم تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي، بقي ملف التعاون النفطي والطاقة في صدارة الاهتمام، ولا سيما مشروع خط كركوك ـ طرابلس الذي يمكن أن يشكل فرصة استراتيجية للبنان إذا انتقل من مستوى البحث إلى التنفيذ.يمكن اختصار المشهد اللبناني في ثلاث خلاصات أساسية:1- سياسياً: واشنطن تضغط في اتجاه حصرية السلاح، فيما تحاول الرئاسة والحكومة تثبيت القرار 1701 مرجعية لأي ترتيبات دولية مقبلة، وسط تحفظات من بعض الطروحات الأميركية.2- أمنياً: مستقبل الجنوب لا يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية وعدم حسم هوية القوة التي ستخلف اليونيفيل.3- اقتصادياً: المواجهة بين المصارف ووزارة المالية تفتح جبهة جديدة، فيما يبقى المودعون الحلقة الأضعف في صراع لم يقدم حتى الآن حلولاً جدية لأزمة الودائع.وفي النهاية برز سؤال محوري عمّا إذا كانت واشنطن قد بدأت مرحلة جديدة من الضغط على لبنان، خصوصًا بعدما تجاوز والتز قيادة الجيش، ومطالبته "حزب الله" بتسليم سلاحه، وطرح تصورات جديدة لمستقبل الوجود الدولي في الجنوب، كلها مؤشرات تستحق القراءة والمتابعة معاً.