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لم يعد الخطاب التصعيدي الذي يسيطر على الصراع بين الأميركية وإيران مجرد وسيلة للضغط السياسي أو تحسين شروط التفاوض.فالمؤشرات المتراكمة في المنطقة توحي بأن فرص الوصول إلى تسوية جدية باتت أبعد من أي وقت مضى، وأن احتمالات الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة ترتفع بصورة متسارعة، في ظل استعداد مختلف الأطراف للتعامل مع الحرب باعتبارها احتمالاً شبه حتمي.وبالرغم من استمرار بعض الاتصالات الدبلوماسية، فإن مراقبة التطورات الميدانية والسياسية تكشف عن مسار مختلف تماماً. فالأحداث التي تشهدها المنطقة لم تعد منفصلة بعضها عن بعض، بل تبدو وكأنها حلقات متصلة في سلسلة واحدة قد تنتهي بانفجار كبير يصعب احتواء تداعياته أو حصرها في ساحة محددة.في العراق، تتزايد المخاوف من تحول الصراع السياسي والأمني بين حكومة علي الزيدي وكتائب " " إلى مواجهة عسكرية مباشرة. وما يجري هناك يتجاوز الخلاف الداخلي بشأن سلاح الفصائل، إذ يرتبط بصورة وثيقة بمستقبل النفوذ في العراق، وبمحاولات إعادة تشكيل التوازنات داخل الدولة العراقية. وأي انفجار في هذه الساحة سيكون كفيلاً بفتح جبهة إضافية في الصراع الإقليمي.أما المواجهة الأميركية ، فقد دخلت مرحلة أكثر خطورة، بعدما تحولت الاشتباكات العسكرية إلى أحداث متكررة ومعلنة. ولم تعد المسألة محصورة بتبادل التهديدات، بل بات الطرفان يتصرفان على أساس أن المواجهة المقبلة قد تكون أوسع وأشد قسوة من سابقاتها.والأخطر من ذلك هو طبيعة التسريبات التي بدأت تظهر في الأميركية. فتارة يجري الحديث عن معلومات استخبارية تزعم أن تدرس استخدام قنبلة قذرة لاستهداف مسؤولين أميركيين في واشنطن، وتارة أخرى تظهر تقارير تربط السدود الإيرانية بمنشآت عسكرية، بما يثير مخاوف من التمهيد لاستهداف البنية التحتية الإيرانية.هذه التسريبات، بصرف النظر عن مدى دقتها، تطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كانت جزءاً من عملية تمهيد سياسي وإعلامي لتوسيع نطاق العمليات العسكرية، خصوصاً أن الردود الإيرانية جاءت شديدة اللهجة، ووصلت إلى التهديد بمعاملة المنشآت الحيوية القريبة من القواعد الأميركية والإسرائيلية بالمثل.ويبدو أن طهران تدرك جيداً طبيعة المرحلة المقبلة، ولذلك لم تعد تكتفي بسياسة انتظار الضربة والرد عليها. فتصعيد الهجمات في مضيق هرمز، والتشدد الإيراني في التعامل مع حركة الملاحة، يحملان رسالة واضحة مفادها أن إيران مستعدة لنقل المواجهة إلى مستوى يمس المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للولايات المتحدة وحلفائها.لكن خطورة هذا المسار تكمن في أن التصعيد قد يخرج عن سيطرة الجميع. فأي ضربة تستهدف منشآت الطاقة أو المياه قد تستدعي رداً مماثلاً، ما يفتح الباب أمام حرب استنزاف واسعة تضرب البنية التحتية للمنطقة بأكملها.ولن يكون بعيداً عن هذه التطورات. فبالرغم من تراجع حدة الصراع السياسي الداخلي، فإن الهدوء القائم يخفي خلافات عميقة ومخاطر أمنية جدية، خصوصاً في ظل استمرار التهديدات بإعادة إشعال الجبهة .ومن الواضح أن تراقب مسار المواجهة مع إيران، وقد تجد في أي تصعيد إقليمي فرصة لإعادة فتح المعركة في لبنان تحت عناوين أمنية وعسكرية مختلفة.وعليه، فإن المنطقة تبدو اليوم أمام مرحلة تتراجع فيها فرص التسوية لمصلحة الخيارات العسكرية. والسؤال لم يعد فقط ما إذا كانت المواجهة الكبرى ستقع، بل متى ستتوسع، وما إذا كان بالإمكان منع تحولها إلى حرب شاملة لا تستطيع أي من القوى المتصارعة التحكم بنهايتها.