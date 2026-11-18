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لا تقتصر التحديات التي يواجهها " " في مرحلة ما بعد نصر الله على إعادة بناء قدراته العسكرية والأمنية، أو معالجة الخسائر التي أصابت بنيته التنظيمية خلال الحرب مع . فثمة سؤال آخر يتقدم إلى الواجهة، يتعلق بآلية اتخاذ القرار داخل "الحزب"، والجهة التي تمتلك فعلياً سلطة تحديد خياراته السياسية، في ظل التحولات التي فرضتها الحرب على موقعه الداخلي وعلاقته بالدولة .نظرياً، يتولى مجلس الشورى مسؤولية رسم التوجهات العامة للحزب، وهو أعلى هيئة قيادية فيه، ويضم ورؤساء المجالس الأساسية، وهي المجلس التنفيذي، والمجلس السياسي، والمجلس الجهادي، والمجلس الشرعي، لكن طبيعة ممارسة السلطة داخل "الحزب" لم تكن محكومة دائماً بالتوازن بين هذه المؤسسات، إذ كان للسيد نصر الله، بحكم موقعه السياسي والديني وشخصيته القيادية، نفوذ يتجاوز الصلاحيات التنظيمية التقليدية، ما جعله المرجعية الأساسية في تحديد المواقف الكبرى وإدارة الملفات الحساسة.هذا الواقع يطرح تساؤلات حول شكل القيادة الحالية، ومدى قدرة المؤسسات الحزبية على ملء الفراغ الذي خلّفه غياب السيد نصر الله، فالحرب الأخيرة لم تخلّف خسائر عسكرية وأمنية فحسب، بل وضعت "الحزب" أمام تحديات سياسية تتصل بموقعه في المعادلة اللبنانية، وبالعلاقة مع مؤسسات الدولة، وبكيفية التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية.في هذا السياق، يبرز دور المجلس السياسي، ضمن هيكلية القيادة في "حزب الله"، ويتولى المجلس متابعة الملفات السياسية ومواكبة التطورات الداخلية والإقليمية، إلا أن طبيعة دوره وحدود تأثيره في رسم توجهات "الحزب" السياسية تطرح، وفق كوادر في"الحزب"، تساؤلات، في ضوء تعدد المواقف الصادرة عن قياداته، والتحديات المرتبطة بتوحيد المقاربة السياسية حيال التحولات المتسارعة.وتبدو هذه الإشكالية أكثر وضوحاً عند مقاربة علاقة "حزب الله" برئاسة الجمهورية والحكومة، ورفضه لاتفاق الاطار، فمن جهة، لا يزال يرفض قرار الحكومة الصادر في الثاني من آذار، والذي اعتبر نشاطه العسكري خارج إطار الدولة، ويضع التراجع عنه شرطاً أساسياً لأي حوار سياسي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ، ومن جهة أخرى، تستمر الدعوات الصادرة عن شخصيات في "الحزب" إلى التواصل والحوار مع الرئاسة، رغم اتساع الهوة بين الطرفين بشأن ملفات السلاح والتفاوض ومستقبل الجنوب.هذا التناقض بين الخطاب التصعيدي تجاه قرارات السلطة، والانفتاح المشروط على الحوار معها، يعكس صعوبة بلورة مقاربة سياسية جديدة، فالحزب الذي اعتاد أن يمتلك هامشاً واسعاً في تحديد قواعد الاشتباك السياسي والأمني، يجد نفسه اليوم، بحسب هذه الكوادر، أمام واقع مختلف، تتداخل فيه الضغوط الدولية مع الحسابات الداخلية، فيما لم تتضح بعد طبيعة التسوية التي يمكن أن يقبل بها أو حدود التنازلات التي قد يكون مستعداً لمناقشتها، فداخل بيئته، تتزايد التساؤلات بشأن جدوى الخطاب السياسي المعتمد، ومدى قدرته على التعبير عن المزاج الشعبي بعد الحرب، وتُطرح، في هذا الإطار، انتقادات لأداء عدد من الشخصيات السياسية والنيابية، باعتبار أن بعض المقاربات لا تعكس حجم التحولات التي شهدتها البيئة الحاضنة للحزب، ولا تقدم إجابات واضحة عن المرحلة المقبلة.وتتصل هذه الانتقادات أيضاً بطبيعة الدور الذي أدّاه المجلس السياسي خلال السنوات الماضية، ففي ظل القيادة المركزية للسيد نصر الله، كان الأمين العام يتولى بنفسه تحديد الاتجاهات الكبرى، من خلال خطاباته ومواقفه واتصالاته السياسية، فيما كان دور كثير من القيادات يتمحور حول شرح تلك التوجهات وتقديمها إلى الجمهور، أما اليوم، فقد بات مطلوباً من هذه القيادات الانتقال من موقع نقل الموقف إلى موقع إنتاجه، ومن تكرار العناوين المعروفة إلى تقديم قراءات سياسية قادرة على التعامل مع واقع جديد.وهنا تبرز ، بحسب الكوادر الحزبية، مسألة تجديد النخب داخل "الحزب"، ليس فقط من الناحية العمرية، بل على مستوى الكفاءة السياسية والقدرة على قراءة المتغيرات، فالتحدي يتعلق بمدى امتلاكهم رؤية مختلفة، وقدرتهم على صياغة خطاب يتجاوز الشعارات التقليدية ويجيب عن الأسئلة التي فرضتها الحرب.أما الاستطلاعات المتداولة، ومنها ما يُنسب إلى المركز الاستشاري التابع للحزب، فتفتح بدورها نقاشاً حول الفجوة المحتملة بين المزاج الشعبي والخيارات التي تتبناها القيادة السياسية، لكن دلالات هذه النتائج تبقى مرتبطة بمنهجية الاستطلاع وطبيعة العينة، ولا يمكن التعامل معها وحدها باعتبارها تعبيراً نهائياً عن موقف البيئة الشيعية بأكملها.في المحصلة، يواجه "حزب الله" اختباراً يتجاوز مسألة استعادة قدراته العسكرية، ليطال آلية اتخاذ القرار داخل "الحزب"، وإعادة توزيع الأدوار بين قياداته، ومدى قدرته على بلورة مقاربة سياسية تتناسب مع مرحلة ما بعد الحرب،وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى أن أي تغيير في بنية القرار أو في طبيعة إدارة "الحزب" لا يمكن أن يحصل تحت النار، بل يتطلب مرحلة من الهدوء تتيح إجراء مراجعة داخلية وإعادة ترتيب الأولويات.