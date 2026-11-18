في منطقة جبل (هار دوف) بجنوب لبنان: قوات اللواء 810 تدمر مسارًا تحت الأرض تابعًا لتنظيم حزب الله الإرهابي 🔸استكملت قوات اللواء 810، بالتعاون مع وحدة “يهلوم” خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عملية في منطقة جبل الروس بجنوب لبنان، دمّرت خلالها القوات مسارًا تحت الأرض استخدمه مخربو تنظيم حزب الله الإرهابي. 🔸عُثر داخل المسار على عدة غرف مكوث وقيادة، عمل مخربو حزب الله انطلاقًا منها على دفع مخططات إرهابية لاستهداف مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع العاملة في المنطقة. 🔸لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله الإرهابي بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات.