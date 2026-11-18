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غادرت دفعة جديدة من النازحين السوريين مدينة ، باتجاه الداخل السوري، في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة، بإشراف للأمن العام اللبناني، في حضور عدد من الشخصيات الرسمية والديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين.وكان نحو 90 نازحا قد تجمعوا منذ ساعات الصباح الأولى في باحات معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، حاملين أمتعتهم وأوراقهم الثبوتية، حيث تولت العناصر المختصة في الأمن العام اللبناني التدقيق في المستندات والتأكد من استيفائها الشروط والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، تمهيدا لاستكمال ترتيبات مغادرتهم إلى وطنهم الأم، سوريا.حضرت عملية العودة شخصيات رسمية وديبلوماسية وأممية، في مقدمها سمير حدارة ممثلاً رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، سفيرة في ساندرا ديوالي، محافظة بالإنابة الأستاذة إيمان الرافعي، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ، المشرفة العامة على خطة لبنان للاستجابة في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتورة علا بطرس، مدير المكتب الميداني للمفوضية في طرابلس ماركو بروكاتشيني ورئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي الدكتور هاني شعراني.كما حضر رئيس شعبة الشمال في دائرة الأمن القومي العقيد هادي حريري، رئيس دائرة أمن عام لبنان العقيد عازار الشامي، رئيس مركز أمن عام طرابلس الإقليمي العقيد طلال حمدان، إلى جانب عدد من الضباط والعناصر الأمنية المعنية بتنظيم عملية العودة.وقد اتخذت التدابير اللازمة لتسهيل مغادرة النازحين وتنظيم انتقالهم، فيما سجل انتشار لوحدة من الجيش عند مداخل معرض رشيد كرامي الدولي وفي محيطه، بالتزامن مع استكمال الإجراءات الإدارية والأمنية. وبعد الانتهاء من التدقيق في الأوراق الثبوتية، استقل النازحون الحافلات المخصصة لنقلهم إلى الداخل السوري.