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أطلقت مدرسة في مشروع "طرابلس 2035 بعيون طلابها"، وهو مبادرة تربوية تجمع تلامذة مدارس ليكتشفوا مدينتهم من جديد. ويرسم التلامذة من خلالها رؤيتهم لمستقبل طرابلس، ويحوّلون أحلامهم إلى أفكار ومشاريع قابلة للتنفيذ.ويتزامن إطلاق المشروع مع عيد ، ويحمل رسالة واضحة إلى الشباب مفادها أن " يستحق أحلامكم، ويستحق أن تبذلوا جهودكم لتحقيقها على أرضه".تنطلق المبادرة من قناعة بأن طرابلس ليست مدينة عريقة بتاريخها وحجارتها وأسواقها القديمة فحسب، بل هي مدينة تمتلك كل المقوّمات لتكون منارة للمستقبل:مطار قادر على إعادة الحركة والحياة، معرض يحمل الإبداع والاقتصاد، مرفأ يفتح أبواب التجارة على العالم ومؤسسات تربوية تبني المهارات وتزرع الأمل.غير أن كثيرًا من شباب المدينة لم يعودوا يرون مستقبلهم فيها. وهكذا تخسر طرابلس ولبنان كل يوم طاقات وأحلامًا كان يمكن أن تسهم في نهوضهما.وفي هذا الإطار، قالت السيدة منى محيو رئيسة مدرسة العزم: "كل يوم هناك أمّ تخبّئ دمعتها، وأبٌ يبتلع غصّته وهو يودّع ابنه أو ابنته. ومن موقعنا كمربّين، لا يمكننا أن نستسلم لهذا الواقع. واجبنا أن نعيد زرع الأمل في قلوب تلامذتنا، وأن نساعدهم على رؤية الفرص بدل التحديات، وأن نذكّرهم بأن الانتماء ليس مجرد شعور، بل هو مسؤولية وصناعة مستقبل."وتشير إلى أن مضمون المشروع يتيح للتلامذة: التعرّف إلى تاريخ مدينتهم، محاورة أهلها وخبرائها، استكشاف إمكاناتها ومواردها،رسم رؤيتهم لطرابلس عام 2035 وكتابة أحلامهم لها، تحويل هذه الأحلام إلى أفكار ومشاريع قابلة للحياة.ويسعى المشروع إلى أن يعيش التلامذة طرابلس كما يراها أهلها: مدينة غنية بأهلها وثقافتها وموقعها، وقادرة على النهوض. فالحلم الحقيقي لا يولد من الفراغ، بل يولد من المعرفة ومن الفخر بالانتماء ومن الإيمان بأن ممكن هنا.وتضيف السيدة محيو : "نحلم بيوم لا تقف فيه العائلات على أبواب المطارات لتودّع أبناءها، بل تفتخر بأنهم يقودون التنمية في مدينتهم. نريدهم أن يشغّلوا ، ويطوّروا حركة المرفأ، ويطلقوا المشاريع في المعرض، ويصنعوا فرص العمل لهم وللأجيال . ودورنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، لا يقتصر على التعليم، بل يتعدّاه إلى إعداد قادة يؤمنون بوطنهم ويملكون الشجاعة لصناعة مستقبله."وختمت بالقول: "طرابلس التي نحلم بها، ولبنان الذي نؤمن به، يبدآن منعيون الشباب، ومن أحلام الأطفال، ومن الجرأة على تخيّل غدٍ أفضل."