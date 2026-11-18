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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمّرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، ومنها عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ عمليّات مماثلة في العديد من مناطق ، وتداولت مواقع التّواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثّق قيامهم بتنفيذ عمليَّتي سرقة درّاجتَين، في محلّتَي نيو روضة، والدّكوانة.بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويُدعى:ع. و. (مواليد عام 1988، لبناني)بتاريخ 11-11-2026، وبعد عمليّة رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بكمينٍ في محلّة ، على متن درّاجة آليّة تم ضبطها.بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليّات سرقة الدّرّاجات الآليّة في مناطق المتن والأشرفية، برفقة آخرين، وبأنّه كان يبيع الدّرّاجات المسروقة، والاستحصال على المخدّرات مقابل ثمنها.أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، عملّا بإشارة المختصّ، والعمل لا يزال جاريًا لتوقيف باقي أفراد العصابة.