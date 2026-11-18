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يسيطر طقس خريفي مستقر نسبياً على والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات المحلية يومي الأربعاء والخميس، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة إعتباراً من بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً ويحمل معه أمطار غزيرة، رياح ناشطة وعواصف رعدية وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، بحسب ما افادت مصلحة الارصاد الجوية في مطارمعدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: بين 14 و 23 م° ، 17 و25 م° ، بين 8 و 20م°.ويكون الطقس غداً، غائما جزئيًا وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة مع رياح ناشطة.الجمعة:قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.السبت:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تنخفض تدريجياً خلال النهار كما تنشط الرياح.الرياح السطحية:جنوبية غربية ناشطة أحياناً خاصة جنوب البلاد، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.الانقشاع:جيد إجمالاً.الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 75 ٪.حال البحر:مائج اجمالاً.حرارة سطح الماء:25°Cالضغط الجوي:1019 هكتوباسكالأي ما يعادل: 764 ملم زئبق