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قدّم النائب في حزب "الكتائب " إلياس حنكش، خلال لقاء إعلامي في مدينة مونتريال الكندية، قراءة سياسية لواقع ، واضعاً حصرية السلاح واستعادة سلطة الدولة في صدارة الأولويات، ومشدداً على أن دعم العهد لا يعني إعفاءه من المساءلة، وأن ثقة الناس ليست "شيكاً على بياض".وتناول حنكش العلاقة بين حزب الكتائب و" "، إلى جانب ملفات الأراضي والمشاعات والزراعة والاقتصاد، داعياً إلى تفاهم بشأن التي تمس الحضور والأرض والمستقبل.وفي هذا السياق، نفى حنكش ما نُسب إليه من مواقف ضد "القوات اللبنانية"، مؤكداً: "ما عندي لغتين"، وأن أي ملاحظة لديه يعبّر عنها مباشرة أمام المعنيين. واعتبر أن نتائج انتخابات نقابة المحامين أظهرت ضرورة مراجعة التجربة المشتركة، خصوصاً أن جمهور الحزبين ينتظر تعاوناً أوسع يتجاوز الحسابات .وفي الشأن الرئاسي، أكد أن دعم الكتائب للرئيس جوزاف عون يستند إلى التعهدات الواردة في خطاب القسم، وفي مقدمها استعادة سلطة الدولة وحصرية السلاح. لكنه شدد على أن هذا الدعم لا يلغي حق الاعتراض والمحاسبة، رافضاً اعتبار الإجماع المسيحي مبرراً لتأييد أي خيار من دون تقييم نتائجه.أما في ملف السلاح، فوصف القرارات الحكومية بأنها شجاعة وتاريخية، لكنه أبدى عدم رضاه عن بطء تنفيذها، معتبراً أن انتظار موافقة " " الطوعية على تسليم ترسانته يبدّد الوقت، وأن القرار مرتبط إلى حد كبير بحسابات والتطورات الإقليمية.ورأى أن الجيش يمتلك الغطاء السياسي للعمل، وأن المسؤولية لا تقع على المؤسسة العسكرية وحدها، بل تشمل أيضاً السلطة السياسية التي يتعين عليها اتخاذ قرارات واضحة ومتابعة تنفيذها.وانتقد حنكش الفجوة بين التقارير المتعلقة بإجراءات الجيش في الجنوب والواقع الذي ظهر لاحقاً، مشدداً على ضرورة مصارحة اللبنانيين بحقيقة ما تحقق وما تبقى من وجود للسلاح والبنى العسكرية. كما دعا إلى بسط سلطة الدولة في الرويسات والزعيترية والنبعة، مؤكداً أن المساواة أمام القانون شرط أساسي لاستعادة الثقة بالدولة.وفي الملف المسيحي، دعا إلى وضع استراتيجية مشتركة تحمي الحضور والأرض وتواجه الهجرة والتراجع الديموغرافي، معتبراً أن التفاهم السياسي يحتاج إلى تضامن فعلي وإمكانات اقتصادية وقدرة على التأثير، لا إلى مواقف وشعارات فقط.وأوضح أن اللامركزية الإدارية تشكّل مشروع حزب الكتائب، فيما عبّر عن قناعته الشخصية بأن الفيدرالية قد تكون صيغة أكثر ملاءمة لإدارة التنوع اللبناني، مشدداً في الوقت نفسه على أن معالجة مسألة السلاح تسبق أي نقاش دستوري واسع.وتطرق حنكش إلى ملف شراء الأراضي في المتن، ولا سيما قضية الجفّال، معتبراً أن تجميع مساحات واسعة يثير تساؤلات مشروعة. لكنه رفض الجزم بخلفيات المشتري أو تحميل الكتائب مسؤولية عمليات شراء تعود إلى سنوات لم يكن خلالها نائباً، كاشفاً عن مساعٍ لإيجاد متموّل مسيحي يعيد شراء هذه الأراضي.كذلك، شرح اعتراضه على الإجراءات المتعلقة بالمشاعات، مشيراً إلى الطعن الذي تقدّم به مع بلدية رومية والمخاتير أمام مجلس شورى الدولة، والذي قال إنهم ربحوه بالإجماع، داعياً إلى حماية حقوق أبناء القرى وعدم التفريط بأراضيهم.واقتصادياً، حذّر حنكش من استمرار أزمة التفاح، مشيراً إلى أن سعر الصندوق قد يبلغ ستة دولارات، في حين تصل كلفة فرزه وتبريده إلى تسعة دولارات، داعياً إلى وضع خطة متكاملة للتسويق والتوضيب وفتح الأسواق الخارجية.أيضاً، طرح حنكش بناء اقتصاد جديد يرتكز على التكنولوجيا والابتكار والخدمات الرقمية، والاستفادة من الكفاءات اللبنانية التي يضطر لبنان إلى تصديرها بدلاً من توفير فرص عمل لها.وختم حنكش بالتشديد على ضرورة تحديث الإدارة العامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمام الشباب والكفاءات لتجديد الحياة السياسية، معتبراً أن استعادة لبنان دوره الاقتصادي وموقعه لا يمكن أن تتحقق من دون الاستقرار وبسط سلطة الدولة.