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زار التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، جامعة الروح – الكسليك، حيث كان في استقباله الأب مكرزل. وتم في خلال اللقاء البحث في مواضيع سياسية وتربوية وثقافية.ثم كان لقاء حواري مع طلاب الجامعة، أداره الإعلامي داني حداد، واستهل بكلمة لعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور رزق زغيب، أشاد فيها بشخصية القاضي المقدام أحمد رامي الحاج ومسيرته، مسلطا الضوء على "صلابته وثباته وتصديه بحزم للأزمات والمنازعات المعقدة، بروح الشجاعة وهيبة الحق".نقاش تفاعليثم دار نقاش تفاعلي مع الطلاب، أجاب خلاله القاضي الحاج عن أسئلتهم، ولا سيما تلك المتعلقة بانخراط المرأة في السلك القضائي وتوليها المناصب القيادية .وأشار القاضي الحاج إلى "أن نسبة حضور السلك القضائي اللبناني تجاوزت الخمسين في المئة"، معتبرا "أن هذا الحضور الواسع يعكس تطورا طبيعيا نحو تكافؤ الفرص وإثبات الكفاءة".وحول تجاوز العوائق التقليدية، أكد الحاج "أن الطموح لا يعترف بالعوائق أو العمر"، مستشهدا بتجارب إقليمية وعالمية بارزة، مثل تولي نساء مناصب رئاسة الحكومات في بعض والأجنبية، مما يثبت قدرة المرأة على إدارة أعلى المسؤوليات إلى جانب الرجل".وعن الشفافية والمعايير الموضوعية، شدد على "أن المباريات والامتحانات القضائية تُجرى بأقصى درجات الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع، بعيدا من أي تمييز، ليفوز الأجدر بكفاءته".ودعا إلى "تجاوز الموروثات الفكرية والاجتماعية القديمة التي تقيد دور المرأة"، مؤكدا "أن المعيار الحقيقي هو الجدارة والكفاءة المهنية التي تجمع بين العقلانية والحسم في مختلف المواقع القيادية".ونوه ب"أهمية تعزيز وتطوير ثقة المواطنين بالقضاء في ظل الظروف الراهنة في "، مشددا على "أن بناء هذه الثقة يعتمد بشكل أساسي على العمل الجاد والأداء المتميز والمواكبة الإعلامية المسؤولة التي تعرض كافة المواضيع بإيجابياتها وسلبياتها لتقديم صورة حقيقية وعادلة للرأي العام".وشدد الحاج على "دور التكامل المجتمعي والتعاون الفعّال بين ومختلف شرائح المجتمع، بمن فيهم الإعلاميون والخبراء والأكاديميون، في معالجة العامة بحيادية وتجرد، مما يسهم في خلق رأي عام واعٍ وبناء جسور الثقة الحقيقية بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة.