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أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيانا ، توجه فيه إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "الدول لا تقوم إلا بأمنها القومي، ولبنان بسبب مواقف السلطة التنفيذية بلا أمن قومي، وحسابات السلطة بهذا المجال معيبة وخطيرة وضد بلدها ومصالح أمنها وسيادتها، والمقاومة بهذا المجال كانت البديل الوطني والاستراتيجي عن الدولة التي لا تريد الدفاع عن بلدها وشعبها وقضايا سيادتها، وقصة تسليم السلاح الذي حرّر وما زال يدافع عنه ليس أكثر من إعلان شركة مفلسة وطنياً، ونتعامل معه على أنه مزحة غضب غير مبرر، لأن القضية هنا قضية أمن قومي ولن نقبل لأي أحد أن يلعب بقضايا الأمن القومي التي تخصّ بلدنا وشعبنا، سيما أن كيان إرهابي توسعي منذ نشأته الدموية".أضاف :"وما تقوم به إسرائيل بالمنطقة الجنوبية المحتلة أشبه بإبادة نووية وتحت نظر السلطة التنفيذية التي أعطت الجيش الصهيوني صفة الوصي الأمني على أرضنا وشعبنا وجيشنا عبر إتفاق الإطار الكارثي، لذلك لن ننتظر من السلطة التنفيذية شراء أكفان لأهل الجنوب أو تأمين جواز سفر للمنفى القهري داخل هذا البلد الذي يتمّ نحره بمواقف سياسية مهووسة بالإنبطاح والفشل والإستسلام".وأكمل :"ويا فخامة الرئيس، القضية قضية أرض وعرض ووطن وسيادة وكيان سياسي وشعب وقرى وبلدات يتمّ اقتلاعها من الجذور دون أي دور للدولة فيما خص الدفاع عن الجنوب وأهله فضلاً عن الضاحية والبقاع، ولن نقبل بدفن الجنوب وأهل الجنوب بسبب موقف سياسي يكشف الجنوب ولبنان أمام أخطر كيان صهيوني إرهابي، ولا شيء أوجب على السلطة من تأمين شروط القدرة الوطنية السيادية إلا أنها منذ تاريخها الأول تلعب دور المتفرج على كافة أنواع العدوان الذي يطال لبنان وسيادته حتى لو وصل الجيش الصهيوني للعاصمة ، وتاريخياً حين اجتاح الجيش الصهيوني لبنان ووصل للعاصمة بيروت قدمت السلطة التنفيذية الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها للإحتلال الصهيوني، ومن حرّر لبنان واسترد الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها ودمر ترسانة الإحتلال الصهيوني فقط، واليوم السلاح الذي حرّر لبنان من قبل ما زال يقف بوجه أكبر ترسانة صهيونية أطلسية شاركت حرب ومنعتها من تحقيق أي إنجاز استراتيجي رغم ترسانتها ومجموعتها الدولية".ولفت المفتي قبلان الى ان "اللحظة للإحتفال بأكبر قوة شعبية وطنية كسرت مشروع إسرائيل الكبرى وليس للإنتقام منها، والخطأ في هذا المجال يحرق لبنان، والمطلوب وطنياً تأمين قوة لبنان وتضامنه وليس تمزيقه وتفريقه وإشعال نار الفتنة فيه، ويجب أن نتذكر أنّ ما يجري في الشرق الأوسط أكبر من أن يحمله الداخل اللبناني، والحل بباب الذي شكّل ويشكل نموذج الرئيس المقاوم الذي لا يساوم بقضايا الأمن الوطني وما يلزم لسيادة لبنان".