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أعلنت "ماستركارد" عن تعاونها مع شركة " " لإطلاق برنامج ماستركارد للسفر بالجملة (MWP)، الحلّ الأول من نوعه في والمخصص لمدفوعات السفر بين الشركات.وأوضح بيان لـ"ماستركارد"، "ان التعاون يهدف إلى دعم اعتماد البطاقات الافتراضية في مدفوعات السفر بين الشركات في المشرق العربي، من خلال تبسيط عمليات الدفع لشركات السفر وتعزيز كفاءتها وموثوقيتها، إلى جانب توسيع نطاق وصولها إلى .ويسهم البرنامج في رقمنة مدفوعات السفر بين الشركات، ما يقلل الاعتماد على عمليات الدفع اليدوية ويعزز من سهولة تحويل الأموال عبر الحدود. كما يتميز البرنامج بقبول عالمي واسع ونموذج تسعير مبتكر يساعد شركات السفر على تحسين تكاليف المدفوعات وتعزيز كفاءة السداد لدى الموردين".وفي هذا الصدد، قال آدم الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية في "ماستركارد": "تلتزم ماستركارد بدعم قطاع السفر وتعزيز مرونته في مختلف أنحاء المنطقة من خلال المساهمة في بناء منظومة سفر رقمية متكاملة. وسنعمل بالتعاون مع "أريبا" بصفتها الجهة المصدرة على دعم شركات السفر في منطقة المشرق العربي وخارجها من خلال تزويدها بحلول مدفوعات رقمية متطورة، بما يوفر مستويات أعلى من المرونة والشفافية والأمان".، قال ماهر الرئيس التنفيذي لشركة "أريبا": "تحرص "أريبا" على تمكين التجار بمختلف أحجامهم وقطاعتهم من خلال توفير حلول متطورة لقبول المدفوعات داخل المتاجر وعبر الإنترنت وأثناء التنقل. ويأتي تعاوننا مع ماستركارد لإطلاق برنامج ماستركارد للسفر بالجملة في لبنان انطلاقاً من رؤيتنا المشتركة التي تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى أحدث تقنيات المدفوعات وإتاحتها في أسواق جديدة."وسبق للشركتين أن تعاونتا في عام 2023 لإطلاق خدمتي "البطاقات كخدمة Card-as-a-Service" و"الخدمات المصرفية كخدمة Bank-as-a-Fintech" في عدد من ، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى التي تهدف إلى تطوير منظومة المدفوعات في مختلف أنحاء وشمال .