زار السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى
معمل كهرباء زحلة
، حيث التقى رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس أسعد نكد
، بحضور المهندسين ناجي جريصاتي
ونقولا سابا، واطّلع على تجربة الشركة في تأمين التغذية الكهربائية على مدار الساعة.
وجال عيسى في أقسام المعمل ومحطة الطاقة الشمسية التابعة له، مستمعاً إلى شرح حول آليات الإنتاج والتوزيع والتقنيات المعتمدة في مجال الطاقة المتجددة
، فضلاً عن إمكانات تطويرها.
وأعرب السفير الأميركي عن إعجابه بتجربة كهرباء زحلة
، معتبراً أنها نموذج ناجح يستحق التعميم على مختلف المناطق اللبنانية
، وقال تعليقاً على انتظام التغذية الكهربائية: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان".
بدوره، شكر نكد السفير على زيارته واهتمامه، مؤكداً أن نجاح تجربة كهرباء زحلة واستمراريتها يرتكزان على ثقة الأهالي وتعاونهم في الحفاظ على هذا النموذج، معرباً عن تطلع الشركة إلى توسيع التعاون مع الولايات المتحدة
في قطاع الطاقة.