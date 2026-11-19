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وأجمعت المواقف الصادرة لمناسبة الاستقلال على ضرورة استعادة السيادة وبسط سلطة كامل أراضيها، والالتزام بقرارات السلطة السياسية، وتعزيز دور المؤسسات العسكرية والأمنية في حماية الاستقرار الداخلي.تشير مصادر مطلعة على الأجواء في عين التينة ان الرئيس يشعر بالقلق من استمرار الحملة المسيئة على قائد الجيش والمؤسسة العسكرية، ولم يعد يرى فيها مجرد ضغوط سياسية يمارسها البعض لفرض اجندة معينة على الصعيد الداخلي، بل بات الامر شديد الخطورة وينذر بما هو أسوأ في ظل المؤشرات التي تفيد بان ثمة محركًا خارجيا لهذا التحريض الممنهج في توقيت شديد الحساسية حيث تتم مناقشة مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، وكأن ثمة من يريد ضرب المؤسسة العسكرية وإغراق البلاد بالفوضى كي يظهر عدم قدرة الدولة على تولي مهمة استعادة الاستقرار جنوبا. وهذا ما دفعه الى اطلاق مواقف عالية السقف للتحذير من مخاطر ما «يطبخ» في الغرف السوداء المغلقة.وفي انتظار كلمة سيوجهها غداً الى اللبنانيين في ذكرى الاستقلال، رأس رئيس الجمهورية جوزف عون اجتماعاً أمنياً دعا خلاله المجتمعين إلى وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد، تتضمن تطبيق خطة استثنائية لمواجهة أزمة السير في الأعياد واعتماد تدابير استثنائية على طريق ، بما يعطي الثقة والطمأنينة للمواطنين والزوار. وأكد "أن الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، وأن لا غطاء لأي مخالف أو مخلّ بالأمن". كما دعا إلى "التنبّه إلى انعكاسات التطورات الإقليمية على الوضع الداخلي، واتخاذ ما يلزم من احتياطات لمنع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة أو زعزعة الاستقرار، والتشديد على أن حماية السلم الأهلي تبقى أولوية وطنية مطلقة، وأن الأجهزة الأمنية مطالبة بالبقاء في أعلى درجات اليقظة والجهوزية". وقال: "أريد أن يشعر اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم، بأن دولتهم حاضرة إلى جانبهم، في كل المناطق ولا سيما في الجنوب، وأن مؤسساتهم الأمنية والعسكرية تقوم بواجبها كاملاً لحمايتهم. ومسؤوليتنا أن نوفّر الأمن لكل اللبنانيين، وأن نحافظ على الاستقرار، ونمنع أي جهة من العبث بأمن البلاد أو تعريض سلامة المواطنين للخطر".واستوقف "أمر اليوم" الذي أصدره قائد الجيش العماد رودولف هيكل عشية عيد الاستقلال المراقبين، إذ تضمّن ما بدا رداً على الانتقادات التي تعرّض لها في كلام أخير له لجهة خضوع الجيش للسلطة السياسية، فقال: "يواصل الجيش تنفيذ مهماته والوفاء بالتزاماته الوطنية بكل عزم ومسؤولية، رغم الصعوبات والأخطار الكبيرة، ملتزماً إنجاح قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، ويعمل على استكمال انتشاره في الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة، فيما يستمر الاحتلال في انتهاك هذه التفاهمات والتنصّل من التزاماته، بما يعرقل جهود الجيش ويهدد أمن واستقراره". وشدّد على أن "المرحلة الدقيقة التي نمر بها توجب الحفاظ على أعلى درجات الجهوزية، بخاصة مع اقتراب انتهاء مهام اليونيفيل، بحيث تزداد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة".في المقابل اعتبر رئيس مجلس النواب "أن الاستقلال سيبقى مهدداً وغير ناجزٍ طالما هناك إحتلال إسرائيلي لذرة واحدة من ترابه"، وشدد على "تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المتاحة التي كفلتها القوانين الدولية، وتأمين العودة الكريمة للأهالي إلى قراهم وبلداتهم، وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى واجب وطني"، معتبراً "أنّ التخلي عن هذا الواجب او التنازل عن أي عنوان من عناوين القوة التي يمتلكها لبنان وفي مقدمها وحدته الوطنية هو تفريط بالسيادة والإستقلال".