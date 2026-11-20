وقّعت جامعة الروح – الكسليك اتفاق تعاون ثقافياً وتعليمياً مع وفد أكاديمي وثقافي روسي، إلى جانب اتفاق بين متحف الجامعة ومتحف "الإرميتاج" في ، يشمل مجالات المتاحف والتراث وحفظ المقتنيات التاريخية وتنظيم أنشطة ثقافية وعلمية مشتركة.

وجاء توقيع الاتفاقين خلال زيارة الوفد الروسي للجامعة، بمبادرة من الدكتور أمل أبو زيد وبمشاركة السفير الروسي في ألكسندر روداكوف.

واستقبل رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل الوفد، وعُقد لقاء تناول سبل تطوير العلاقات الأكاديمية والثقافية وتعزيز التبادل العلمي والمعرفي بين المؤسسات والروسية. كما جال أعضاء الوفد في متحف الجامعة واطلعوا على مجموعاته التراثية والتاريخية.

وضمّ الوفد معهد الدراسات الشرقية في الأكاديمية الروسية للعلوم ساوتوف، ومديرة معهد المخطوطات الشرقية بوبوفا، ونائب الرئيس التنفيذي لمنصة "The Oriental Tribune" سيرغي كوفاليف، إلى جانب المتخصصين في الدراسات الشرقية واللغة العربية روفات قاسموف وفلاديمير بانين، وأناتولي رايتر.

وتهدف الزيارة والاتفاقات الموقعة إلى توسيع التعاون بين الجامعات والمتاحف وتعزيز التواصل الثقافي والأكاديمي بين لبنان وروسيا.