دخلت المواجهة بين الاميركية وإيران مرحلة أكثر تعقيداً مع اتساع نطاق العمليات العسكرية المتبادلة وارتفاع مستوى الحشود الأميركية في المنطقة، بالتزامن مع استمرار التحركات الدبلوماسية بحثاً عن مخرج للأزمة. فالضربات التي طالت مواقع عسكرية أميركية في البحرين والكويت، والردّ الأميركي باستهداف موقع تابع للحرس الثوري في جزيرة «قشم»، تعكس انتقال المواجهة إلى مستوى باتت معه الخيارات المتاحة أمام الطرفين أكثر ضيقاً، خصوصاً أن التصعيد العسكري لم ينجح حتى الآن في فرض تسوية سياسية، فيما لا يبدو أن أيّاً منهما مستعد لتقديم تنازلات جوهرية تحت الضغط.

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ويترافق التصعيد الميداني مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، بعد وصول حاملة الطائرات الثالثة والتحركات العسكرية الرفيعة بين واشنطن وتل أبيب، ما يطرح تساؤلات حول الأهداف الفعلية لهذا الحشد الواسع. فحجم القوات المنتشرة والكلفة المترتبة على إبقائها في حالة استنفار يتجاوزان متطلبات الضغط التقليدي على المفاوضين، ويضعان الإدارة الأميركية أمام معادلة صعبة تتعلق بمدى استعدادها لترجمة تهديداتها إلى عمليات عسكرية أوسع، خصوصاً أن طهران تواصل الردّ رغم التفوق العسكري الأميركي، ما يطرح إشكالية تتصل بفعالية سياسة الردع التي تعتمدها واشنطن.

وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن المعطيات المتوافرة تشير إلى تراجع احتمالات اللجوء إلى حلّ عسكري شامل للأزمة مع ، من دون أن يعني ذلك اقتراب التسوية السياسية، التي لا تزال تواجه تعقيدات كبيرة تحول دون التوصل إلى تفاهم نهائي. وتكشف المصادر عن استعدادات إسرائيلية لتنفيذ ضربة عسكرية كبيرة ضد إيران، في محاولة لتغيير موازين المواجهة وفرض وقائع جديدة على مسار التفاوض. وترى المصادر أن قدرة طهران على استيعاب هذه الضربة وتجاوز تداعياتها، في حال وقوعها، قد تشكّل نقطة تحوّل حاسمة، تتيح لها تجاوز المرحلة الأكثر خطورة من الأزمة وتعزيز موقعها في أي مفاوضات لاحقة.

وتفتح هذه المعطيات الباب أمام قراءة مختلفة للحسابات ، إذ يبدو أن "تل أبيب" تراهن على تحقيق ما لم تتمكن الضغوط الأميركية والعقوبات الاقتصادية من انتزاعه من إيران. غير أن نجاح أي ضربة في إلحاق أضرار عسكرية كبيرة لا يعني بالضرورة نجاحها في تحقيق أهداف سياسية، خصوصاً إذا تمكنت طهران من الحفاظ على قدرتها على الرد واستمرار مؤسساتها العسكرية والسياسية في العمل. وعندها قد تجد نفسها أمام نتائج معاكسة لما تسعى إليه، بعدما تكون قد استنفدت أحد أبرز الخيارات المتاحة لتعديل موازين القوى.

أما الرئيس الأميركي ، فيواجه حسابات داخلية وخارجية تزيد من صعوبة اتخاذ القرار. فالتراجع عن التصعيد من دون تحقيق مكاسب واضحة قد يُفسَّر على أنه إخفاق في إخضاع إيران، بينما تحمل المواجهة الواسعة مخاطر عسكرية واقتصادية يصعب تقدير حدودها، خصوصاً في ظلّ التداعيات السياسية للانتخابات النصفية الأميركية. وتزداد هذه الحسابات تعقيداً مع استمرار طهران في إظهار قدرتها على التحرك العسكري رغم العقوبات والضربات، الأمر الذي يضع الإدارة الأميركية أمام حدود الأدوات التي استخدمتها حتى الآن لفرض شروطها.

ولا تنحصر حسابات المواجهة بواشنطن وطهران و"تل أبيب"، إذ تحضر والصين في خلفية الاتصالات السياسية الجارية، انطلاقاً من مصالحهما المباشرة في المنطقة وعلاقاتهما مع إيران. فموسكو وبكين لا تنظران إلى أي تغيير جذري في موازين القوى الإقليمية بمعزل عن انعكاساته على موقعهما في مواجهة النفوذ الأميركي، لكن ذلك لا يعني بالضرورة استعدادهما للدخول في مواجهة مباشرة دفاعاً عن طهران. ومن هنا تبرز أهمية الاتصالات بين القوى الكبرى في تحديد حدود التصعيد وإمكان التوصل إلى تفاهم يمنع انتقال العمليات العسكرية إلى حرب يصعب احتواؤها.

وفي سياق متّصل، يحضر في الحسابات الأميركية من زاوية السعي إلى تحييد " " عن أي مواجهة واسعة مع إيران، وهو ما يفسّر تشديد التحذيرات التي وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين خلال الفترة الأخيرة. وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن واشنطن تحاول الفصل بين الجبهة وأي تصعيد عسكري محتمل ضد طهران، إدراكاً منها أن دخول "الحزب" على خط المواجهة قد يفرض توسيع العمليات العسكرية ويعقّد فرص احتوائها. وترى المصادر نفسها أن هذه المقاربة تبقى مرتبطة بطبيعة الضربة التي قد تتعرض لها إيران وحجم تداعياتها، إذ قد يملك "حزب الله" قرار عدم الدخول في الحرب، لكنه لا يملك بالضرورة قرار البقاء خارجها إذا تجاوز التصعيد حدوداً معينة، خصوصاً في ظلّ الحسابات الإسرائيلية التي قد لا تتطابق مع الرغبة الأميركية في حصر المواجهة.

وتبقى المعضلة الأساسية في أن استبعاد الحرب الشاملة لا يوفّر بحدّ ذاته ضمانة لمنعها، تماماً كما أن تعثّر المفاوضات لا يجعل الخيار العسكري قادراً على إنتاج تسوية. فالأطراف المعنية لا تزال تراهن على تحسين شروطها قبل الوصول إلى أي اتفاق، بينما تتزايد احتمالات أن تؤدّي ضربة عسكرية جديدة إلى تغيير الحسابات التي يقوم عليها هذا الرهان. وإذا كانت إسرائيل تعتقد أن ضربةً كبيرة قد تمنحها فرصة أخيرة لتعديل موازين المواجهة، فإن فشلها في تحقيق أهدافها سيضع واشنطن و"تل أبيب" أمام واقع سياسي وعسكري أشد تعقيداً، وقد يمنح إيران موقعاً تفاوضياً أقوى مما كانت عليه قبل الضربة.