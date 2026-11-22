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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنَّ "استقلالنا غير ناجز بسبب استمرار الاحتلال لجزء عزيز من وطننا، وبسبب التدخلات الخارجية في قرارات الدولة ورسم سياساتها مواقفها، وإملاء خيارات على هذه السلطة ضدَّ مصلحة اللبنانيين، ووحدتهم وتفاهمهم لحساب مشاريع تلك الدول، وهي تدخلات خطيرة تزيِّن لبعض من في السلطة الصدام بين اللبنانيين وتُحرِّضه على خوض غمار هذه التجربة التخريبية للبنان، وتقدم له الإغراءات، وهذا ما تقوم به الإدارة الأميركية وسفارات دول خارجية في تحرض يوميًّا بعض الجهات على بقية اللبنانيين وتريد لهم أن يتواجهوا مع بعضهم البعض لتخريب بلدهم بأيديهم، وهو ما فعلته الإدارة الأميركية في دول عديدة قبل أن تتخلى عمَّن دفعتهم إلى مثل هذه المغامرات ضدَّ بلادهم، في الوقت الذي تسعى لمساعدة بلدنا على فرض انسحاب العدو من أرضنا".وقال: "نحن لنا ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية التي ترسم معادلة جديدة في المنطقة سيكون لبنان المستفيد الأوَّل منها، وهذه المعادلة الإقليمية تستند أيضًا إلى صمود شعبنا ومقاومته البطولية، وهذا الشعب هو في موقع الدفاع عن وجوده وأرضه، لأنّ قرار الحرب في المنطقة هو بيد الإدارة الأميركية ومن يسعى إلى الحرب هو كيان الاحتلال، ولذلك فإن الجنوب يتعرض في كل يوم للاعتداءات وتدمر المنازل أمام مرأى الدولة ولا أحد يحرك ساكنًا".أضاف خلال مشاركته في الاحتفال التأبيني الذي أقامه " " للشهيدين الشقيقين إبراهيم وعباس عليان في بلدة قلاوية: "دخلت المنطقة في مرحلة انتظار نتائج المفاوضات الأميركية، ولبنان ليس بعيدًا عن هذا الانتظار، وتوجد متغيرات في المنطقة وننصح من في السلطة ومن في خارجها بقراءة هذه المتغيرات، ولكن هناك في لبنان من لا يزال يراهن على الحرب الأميركية على إيران والعدوان الإسرائيلي على لبنان، للقضاء على المقاومة ومجتمعها، وتبلغ به الأحلام حدَّ المراهنة على تهجير أهل الجنوب إلى خارج حدود الوطن، ومثل هذه الرهانات الخائبة لن يكون لها أي فرصة للنجاح في بلدنا، فقوتنا نستمدها بعد الله من صمود شعبنا واستعداده الدائم للدفاع عن وجوده وشراكته الوطنية والتمسك بأرضه وبحقوقه المشروعة".وتابع: "نقول لهؤلاء جميعًا إنَّ إيران اليوم في موقع القوة وقادرة على مواجهة العدوان، ومقاومتنا حاضرة وباقية وقدرنا أن نواجه الاحتلال وندفع الأثمان الغالية، وقد أثبتت هذه المقاومة أنها خيار لبناني للتصدي للعدوان ولتحرير الأرض، وإن حصل احتلال لجزء من هذه الأرض فهذا لا يعني التخلي عن هذا الخيار الوطني بل نزداد تمسكًّا به مهما كانت الاتهامات الباطلة وتحوير الحقائق وممارسة التضليل السياسي والإعلامي، فكل ذلك لن يغير في قناعاتنا ولن يثنينا عن حقنا وما نواجهه من تحديات وصعاب وظروف قاسية لن يبقى طويلًا، فهذه مرحلة مؤقتة سنتجاوزها".ودعا "جميع الحريصين على بلدهم إلى تجنيبه أيَّ صدام داخلي لأنَّ أيّ أحدٍ لن يستطيع إلغاء الآخر، فاللبنانيون محكومون إلى العيش معًا مهما كانت الاختلافات بينهم، ونحن من موقع الحضور القوي سنبقى الأحرص على بلدنا وعلى الاستمرار في الدعوة إلى معالجة مشاكله الداخلية بالحوار والتوافقات بين القوى الحريصة على بلدها، لأنَّ منطقنا في الداخل هو تغليب الحوار على التقاتل، والتلاقي على التباعد بخلاف أولئك الذين يشحذون سيوف الكراهية ويمعنون في التحريض ورفع المتاريس الطائفية لإبعاد الناس عن بعضهم البعض، فمثل هؤلاء لا مصلحة لهم بقيام دولة حقيقية تعتمد على عناصر القوة الداخلية وعلى الوسائل كافة لتحرير أرضها وحماية سيادتها ولا تفرِّط بما لديها من عوامل قوة وفي طليعتها المقاومة المخلصة والشريفة التي تقدم أغلى التضحيات دفاعًا عن بلدها، دولة لا تفرِّط في حق شعبها في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضها، وتعتمد على التفاهم بين اللبنانيين وعلى الشراكة الوطنية. فأولئك الذين لا يريدون هذه الدولة مستعدون للسير في أي مشروع تخريبي وتقسيميٍّ لبلدنا".وأشار إلى أنَّ "سياسة التمادي في الإجراءات التعسفية التي تلجأ إليها السلطة وتزج بها بعض أجهزتها الأمنية والقضائية والمالية تقوِّض أسس الدولة وتخلُّ بمصداقية وتضع هذه الأجهزة في مواجهة مع جزءٍ من شعبها وتحولُّها إلى أداة للتصادم الداخلي بدل أن تكون مؤسَّسات تنفذ القانون وتصون السلم الأهلي والاستقرار، ولكن ليعلم الجميع أنّ كلَّ هذه الإجراءات لن تكسر إرادة شعبنا ولن تحقق للواهمين أحلامهم بتغيير التركيبة السكانية والتوازنات الدقيقة في لبنان". وشدد على أنَّ "الوضع لن يبقى على ما هو عليه، ولن تتمكن هذه السلطة أو أي جهة في لبنان من تغيير هوية بلدنا وموقعه ودوره، وسبق للسلطة في العام 1982 أن قامت بمثل هذه الممارسات، ولكن بقي شعبنا ثابتًا وعندما هزمنا مشروع الاحتلال انهزمت أدواته في الداخل".وختم: "إنَّ الأغلبية الحكومية تتجاهل واجباتها تجاه شعبها ولا تعير بالًا لقضاياه المعيشية، ولا لتطبيق التزاماتها في البيان الوزاري كحلِّ مشكلة الكهرباء أو إعادة أموال المودعين أو تطبيق ما تبقَّى من اتفاق الطائف ونصوص الدستور بما في ذلك إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية وقانون انتخاب وفق الدستور أو الإصلاحات المالية وغيرها من التي تعيد بناء الدولة، ولا شغل لهذا الفريق سوى تكرار الحديث عن حصرية السلاح، وأنَّ قرار الحرب والسلم بيد الدولة، فأين هي الدولة وهل هي موجودة فعليًّا وتقوم بواجباتها؟ لذلك المطلوب أن تكون لدينا دولة حقيقية، وبعد ذلك نتحدث عن الأمور الأخرى".