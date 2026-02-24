تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
خاص
السفارة الأميركية تُعيد حساباتها في بيروت
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
24-02-2026
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
في لغة الدبلوماسية، فان قرار إجلاء موظفين غير أساسيين وعائلاتهم من
سفارة الولايات المتحدة
في بيروت يُتَّخذ فقط عندما تنتقل المخاطر من خانة “الاحتمال” إلى خانة “الترجيح”. أي عندما يصبح السيناريو الأمني الأسوأ وارداً بجدّية، ولو لم تُحدَّد ساعة الصفر بعد.
وتقول مصادر عبر "
لبنان
" إن إبقاء تحذير السفر عند المستوى الرابع “لا تسافر” يؤكّد أن النظرة الأميركية إلى لبنان لم تعد نظرة بلد مأزوم يمكن احتواء أزمته، بل ساحة مفتوحة على احتمالات العنف والفوضى والانفجار الأمني.
من هنا، يصبح إبعاد الدبلوماسيين خطوة وقائية من تداعيات محتملة، لا من حدث وقع فعلاً.
خاص
رادار لبنان24
سفارة الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
سفارة الولايات
دبلوماسي
السينا
لبنان
ماسي
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
