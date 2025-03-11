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صحة
العطش أثناء الصيام.. حقائق عن شرب المياه بكثرة في السحور
Lebanon 24
11-03-2025
|
04:17
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لاشك أننا نشعر بالعطش أثناء الصيام، خاصة إذا كانت درجات الحرارة مرتفعة.
"العربية.نت" سألت
الذكاء الاصطناعي
عن الموضوع، فأجاب بأن شرب المياه بكثرة في السحور يمكن أن يساعد في تقليل العطش أثناء الصيام، ولكن ليس بنسبة 100%.
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وإليك بعض النقاط التي يجب مراعاتها:
الفوائد من شرب المياه في السحور
1. تخزين المياه في الجسم: شرب المياه في السحور يساعد في تخزين المياه في الجسم، مما يمكن أن يساعد في تقليل العطش أثناء الصيام.
2. تحسين وظائف الجسم: المياه ضرورية لتحسين وظائف الجسم، مثل عملية الهضم والتنفس والحركة.
3. تقليل التعب: شرب المياه في السحور يمكن أن يساعد في تقليل الشعور بالتعب أثناء الصيام.
عوامل تؤثر على فعالية شرب المياه في السحور
1. الجفاف: إذا كان الجو حارًا وجافًا، فقد لا يكون شرب المياه في السحور كافيًا لتقليل العطش أثناء الصيام.
2. النقص في الألياف: إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى الألياف، فقد يؤدي ذلك إلى
زيادة
العطش أثناء الصيام.
3. التوتر والقلق: يمكن أن يؤديا إلى
زيادة
العطش أثناء الصيام.
نصائح لتحسين فعالية شرب المياه في السحور
1. شرب المياه بانتظام: شرب المياه بانتظام بدءاً من الإفطار واستمراراً إلى السحور يمكن أن يساعد في تقليل العطش أثناء الصيام.
2. تناول الأطعمة الغنية بالألياف: يمكن أن يساعد في تقليل العطش أثناء الصيام.
3. تجنب الأطعمة المسببة للجفاف: مثل الأطعمة الحارة والمحلاة، يمكن أن يساعد في تقليل العطش أثناء الصيام.
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