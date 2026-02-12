أفكار بسيطة لزينة رمضان

يحل شهر حاملاً معه أجواءً من الكرم والروحانيات، ويحرص المصريون على استقباله بمظاهر فرح تقليدية، تبدأ من تزيين الشوارع وشرفات المنازل، وتمتد إلى تفاصيل الديكور الداخلي التي تعكس دفء الشهر وخصوصيته.



وتُعد الإضاءة العنصر الأبرز في ، ولا سيما باللون الأصفر الدافئ الممزوج بنجوم وأهلة خشبية صغيرة يمكن توزيعها على الستائر أو الزوايا الهادئة، ما يضفي طابعاً ساحراً على المكان.



ولإضفاء لمسة روحانية، يمكن الاستعانة بديكورات تحمل الطابع الإسلامي، كأكواب مزينة بالخط العربي، أو صناديق خشبية للتمر، إلى جانب شموع برائحة العود والمسك.



كما تشكل الوسائد عنصراً بارزاً في ديكور المنزل الرمضاني، ويمكن اختيار تلك المطبوع عليها عبارات رمضانية أو شخصيات تراثية محبوبة في الذاكرة مثل "بوجي وطمطم".



ولا تغفل المفروشات ذات الطابع الرمضاني، ولا سيما المصنوعة من الكتان أو الخيش، التي تزيّن طاولة الطعام، ويُنصح بتنسيق الألوان المتقاربة لخلق أجواء هادئة ومتناغمة. (النهار مصر)



