Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
رمضانيات

الأسرار الغذائية لصيام الطفل بدون تعب

Lebanon 24
19-02-2026 | 23:00
الأسرار الغذائية لصيام الطفل بدون تعب
أكد خبراء تغذية على أهمية وجبة السحور المتوازنة للأطفال لضمان قدرتهم على الصيام بثبات ونشاط، مشيرين إلى أن الصمود لا يعتمد على قوة الإرادة فقط، بل على نوعية الطعام وتوقيت شرب الماء خلال ساعات الصيام.

وأوضح خبراء أن الأطفال يشعرون بالجوع سريعًا بسبب احتياجات أجسامهم العالية للطاقة، وصغر حجم المعدة مقارنة بالبالغين، مما يجعل تناول وجبات صغيرة ومتوازنة أمرًا ضروريًا للحفاظ على التركيز والنشاط خلال اليوم الدراسي. كما أكدت أخصائية التغذية ناظمة قريشي أن وجبة السحور الغنية بالبروتين والألياف تمنح الطفل شعورًا بالشبع لفترة أطول، وتقلل من نوبات الجوع المفاجئة قبل الظهر، بينما تساعد الألياف على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم.

وشددت الدراسات الحديثة على أن الترطيب المنتظم يلعب دورًا أساسيًا في دعم الوظائف المعرفية والطاقة الحيوية للأطفال والمراهقين. وأوضحت دراسة نشرت في آب 2025 في مجلة Nutrients أن توزيع شرب الماء على فترات قبل شروق الشمس وبعد غروبها أفضل من تناول كمية كبيرة دفعة واحدة، كما يُنصح بإضافة الفواكه والخضروات الغنية بالماء إلى وجبة السحور لتعزيز الترطيب.

ويوصي خبراء التغذية بأن تكون وجبة السحور المثالية للطفل مقسمة كالتالي: نصف الطبق خضروات طازجة أو سلطة، ربع الطبق كربوهيدرات من الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو خبز القمح الكامل، وربع الطبق بروتين صحي مثل البيض المسلوق أو الجبن قليل الدسم أو الزبادي الطبيعي، مع شرب كوب إلى كوبين من الماء بعد الوجبة.

ويؤكد الخبراء أن الالتزام بهذا النظام الغذائي المتوازن يساعد الأطفال على الصيام بثبات، يحافظ على نشاطهم وتركيزهم خلال اليوم، ويجعل تجربة الصيام الأولى أو المتكررة أكثر راحة وأمانًا.

 
