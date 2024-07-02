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صحة

دراسة تكشف: رابط بين الهاتف الذكي ومرض السكريّ

Lebanon 24
02-07-2024 | 08:06
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كشفت دراسة جديدة قام بها باحثون في جامعة "موناش" في أستراليا، أن التعرض للضوء الساطع بعد منتصف الليل، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وأشارت الدراسة إلى أن التعرض للضوء الاصطناعي في الليل، سواء كان الضوء الأصفر من مصباح القراءة، أو الضوء الأزرق من الهاتف الذكي، أو التلفزيون، يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة. وأن وهج المصباح الكهربائي، أو الهاتف الذكي ليلاً، يؤدي إلى العبث بإيقاع الساعة البيولوجية للجسم. (سبوتنيك)
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