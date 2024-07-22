أرقام كبيرة جدًا.. إليكم أسعار هواتف "iPhone 16" المقبلة

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من المتوقع أن تكون هواتف iPhone 16 Pro أو iPhone 16 Pro Max التي سيتم إطلاقهما على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام، من بين أغلى الهواتف في عام 2024.وفي وقت لم يتم الكشف بعد عن أسعار iPhone 16 حتى الآن، ولكن استنادًا إلى النماذج السابقة إلى جانب التسريبات والشائعات، يمكننا القول بثقة أن نماذج Pro القادمة ستكلف الكثير.ونشر موقع TechRadar لائحة بالأسعار المتوقعة، والتي أتت على الشكل التالي: