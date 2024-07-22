Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أرقام كبيرة جدًا.. إليكم أسعار هواتف "iPhone 16" المقبلة

Lebanon 24
22-07-2024 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1225270-638572505380828767.png
Doc-P-1225270-638572505380828767.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المتوقع أن تكون هواتف iPhone 16 Pro أو iPhone 16 Pro Max التي سيتم إطلاقهما على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام، من بين أغلى الهواتف في عام 2024.

وفي وقت لم يتم الكشف بعد عن أسعار iPhone 16 حتى الآن، ولكن استنادًا إلى النماذج السابقة إلى جانب التسريبات والشائعات، يمكننا القول بثقة أن نماذج Pro القادمة ستكلف الكثير.
Advertisement

ونشر موقع TechRadar لائحة بالأسعار المتوقعة، والتي أتت على الشكل التالي:
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:54 | 2024-07-22
04:21 | 2024-07-22
00:41 | 2024-07-22
23:00 | 2024-07-21
14:00 | 2024-07-21
11:40 | 2024-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24