Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عن بطارية Samsung Galaxy S25 Ultra.. هذا ما تم كشفه

Lebanon 24
29-07-2024 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1227961-638578744090798111.png
Doc-P-1227961-638578744090798111.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشير المعلومات الأخيرة إلى أن هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra سيأتي مزودًا بنفس البطارية وأجهزة الشحن مثل Galaxy S24 Ultra، وبينما لا يزال المسربون متفقين على هذا الادعاء، فإننا نسمع الآن أن الهاتف القادم لا يزال بإمكانه التباهي بعمر بطارية أفضل من سابقه. 
Advertisement

وفقًا لمسرب Discord في فيتنام، فإن شريحة Snapdragon 8 Gen 4 التي لم يتم إصدارها بعد من Qualcomm، والتي من المتوقع أن تعمل على تشغيل Galaxy S25 Ultra والمزيد من أفضل هواتف Android في عام 2025 ، ستتميز بكفاءة طاقة وحدة معالجة الرسومات المحسنة بشكل كبير على Snapdragon 8 Gen 3. 

من الناحية النظرية، ينبغي أن يؤدي هذا إلى أداء أفضل للبطارية في هاتف Galaxy S25 Ultra، حتى لو كان كلا الجهازين يشتركان في نفس أجهزة البطارية (على وجه التحديد بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وقدرات شحن سلكية بقوة 45 وات).

ويحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وقدرة شحن سلكية بقوة 45 وات.
هذه بالطبع أخبار إيجابية للمشترين المحتملين لهاتف Galaxy S25 Ultra، الذين ربما شعروا بالقلق بشأن ترقيات عمر البطارية المحتملة في هاتف Samsung الرائد لعام 2025. ومع ذلك، ترسم نفس معايير الاختبار هذه صورة مخيبة للآمال لأداء وحدة المعالجة المركزية Snapdragon 8 Gen 4، مما قد يعني أن Galaxy S25 Ultra لا يقدم تحسينات ملموسة في السرعة مقارنةً بـ Galaxy S24. 
(techradar)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:26 | 2024-07-29
01:29 | 2024-07-29
23:00 | 2024-07-28
16:05 | 2024-07-28
13:33 | 2024-07-28
08:07 | 2024-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24