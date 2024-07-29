عن بطارية Samsung Galaxy S25 Ultra.. هذا ما تم كشفه

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تشير المعلومات الأخيرة إلى أن هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra سيأتي مزودًا بنفس البطارية وأجهزة الشحن مثل Galaxy S24 Ultra، وبينما لا يزال المسربون متفقين على هذا الادعاء، فإننا نسمع الآن أن الهاتف القادم لا يزال بإمكانه التباهي بعمر بطارية أفضل من سابقه.وفقًا لمسرب Discord في فيتنام، فإن شريحة Snapdragon 8 Gen 4 التي لم يتم إصدارها بعد من Qualcomm، والتي من المتوقع أن تعمل على تشغيل Galaxy S25 Ultra والمزيد من أفضل هواتف Android في عام 2025 ، ستتميز بكفاءة طاقة وحدة معالجة الرسومات المحسنة بشكل كبير على Snapdragon 8 Gen 3.من الناحية النظرية، ينبغي أن يؤدي هذا إلى أداء أفضل للبطارية في هاتف Galaxy S25 Ultra، حتى لو كان كلا الجهازين يشتركان في نفس أجهزة البطارية (على وجه التحديد بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وقدرات شحن سلكية بقوة 45 وات).ويحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وقدرة شحن سلكية بقوة 45 وات.