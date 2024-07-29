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تكنولوجيا وعلوم
عن بطارية Samsung Galaxy S25 Ultra.. هذا ما تم كشفه
Lebanon 24
29-07-2024
|
11:26
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تشير المعلومات الأخيرة إلى أن هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra سيأتي مزودًا بنفس البطارية وأجهزة الشحن مثل Galaxy S24 Ultra، وبينما لا يزال المسربون متفقين على هذا الادعاء، فإننا نسمع الآن أن الهاتف القادم لا يزال بإمكانه التباهي بعمر بطارية أفضل من سابقه.
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وفقًا لمسرب Discord في فيتنام، فإن شريحة Snapdragon 8 Gen 4 التي لم يتم إصدارها بعد من Qualcomm، والتي من المتوقع أن تعمل على تشغيل Galaxy S25 Ultra والمزيد من أفضل هواتف Android في عام 2025 ، ستتميز بكفاءة طاقة وحدة معالجة الرسومات المحسنة بشكل كبير على Snapdragon 8 Gen 3.
من الناحية النظرية، ينبغي أن يؤدي هذا إلى أداء أفضل للبطارية في هاتف Galaxy S25 Ultra، حتى لو كان كلا الجهازين يشتركان في نفس أجهزة البطارية (على وجه التحديد بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة وقدرات شحن سلكية بقوة 45 وات).
ويحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وقدرة شحن سلكية بقوة 45 وات.
هذه بالطبع أخبار إيجابية للمشترين المحتملين لهاتف Galaxy S25 Ultra، الذين ربما شعروا بالقلق بشأن ترقيات عمر البطارية المحتملة في هاتف Samsung الرائد لعام 2025. ومع ذلك، ترسم نفس معايير الاختبار هذه صورة مخيبة للآمال لأداء وحدة المعالجة المركزية Snapdragon 8 Gen 4، مما قد يعني أن Galaxy S25 Ultra لا يقدم تحسينات ملموسة في السرعة مقارنةً بـ Galaxy S24.
(techradar)
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